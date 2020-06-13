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13 червня 2020, субота, 17:16 15
Суспільство 2020-06-13T20:00:01+03:00
Українські Новини
В Одеській області замість 26 районів з'являться 6

В Одеській області замість 26 районів з'являться 6

Ольга Фандорина
Черкаська область, райони, Укрупнення районів
Одеса. Фото:
Одеса. Фото: "Думська"

Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді створити 6 укрупнених районів Одеської області замість 26 нинішніх в рамках укрупнення районів.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду 12 червня, передають Українські Новини.

Пропонується створити Білгород-Дністровський район (населення 201,4 тис. осіб) з центром у Білгороді-Дністровському, Болградський (154,5 тис.) з центром у Болграді, Ізмаїльський (206,2 тис.) з центром в Ізмаїлі, Одеський (141,3 тис.) з центром в Одесі, Подільський (229,9 тис.) з центром в Подольську, Роздільнянський (175,4 тис.) з центром в Роздільній.

Як повідомляли Українські Новини, в Черкаській області можуть створити 4 райони замість 20.

Крім того, в Житомирській області хочуть в шість разів зменшити кількість районів.

Також Кабмін затвердив території 1 470 теробщин в 24 областях. Кабінет Міністрів запропонував Верховній Раді створити 7 укрупнених районів у Харківській області замість нинішніх 27.

Тим часом Кабінет Міністрів запропонував Верховній Раді створити 8 укрупнених районів у Донецькій області замість 18 нинішніх.

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