підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
12 червня 2020, пʼятниця, 16:25 12
Кабмін 2020-06-12T17:15:02+03:00
Українські Новини
Уряд пропонує створити 3 укрупнених райони Чернівецької області замість 11

Уряд пропонує створити 3 укрупнених райони Чернівецької області замість 11

Валерия Драгомирова
Кабмін, Чернівці, райцентри, нові райони, Хотин, Сторожинці, нові райони Чернівецької області
Чернівці. Фото: livejournal.com
Чернівці. Фото: livejournal.com

Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді у Чернівецькій області замість нинішніх 11старих створити 3 нових укрупнених райони.

Відповідне рішення Кабміном було прийнято на засіданні в п'ятницю, 12, червня, передають Українські Новини.

Зокрема, пропонується створити Хотинський район (населення 157,8 тис. осіб) з центром у Хотині, Сторожинецький район (253,8 тис. осіб) з центром у Сторожинці та Чернівецький (492,8 тис.) з центром у Чернівцях.

Чернівецька область. Скріншот: YouTube/КабмінЧернівецька область. Скріншот: YouTube/Кабмін

Як повідомляли Українські Новини, Кабмін пропонує Раді створити 129 укрупнених районів замість 490 нинішніх. З них 10 - в Автономній республіці Крим, 7 - на тимчасовій окупованій території Донецької і Луганської областей. Раніше президент Володимир Зеленський пропонував ліквідувати місцеві адміністрації та ввести префектів до березня 2021 року.

Перші місцеві вибори голів і рад громад, а також окружних і обласних рад пройдуть протягом 90 днів після набрання чинності законом, яким встановлюється адміністративно-територіальний устрій.Тим часом Кабінет Міністрів затвердив території 1 470 теробщин в 24 областях.

Більше новин про: Кабмін Чернівці райцентри нові райони Хотин Сторожинці нові райони Чернівецької області

Перша леді Олена Зеленська захворіла на коронавірус
Зеленський після зараження його дружини коронавірусом теж здав тест. Він виявився негативним
Новини
Кабмін пропонує скоротити кількість районів в Донецькій області в 2 рази 17:19
Справа Гандзюк. Суд дозволив примусово привести Мангера для обрання запобіжного заходу 17:06
У СБУ розповіли, що ще не проводили перевірку надійності голови ДКАУ Усова, – ЗМІ 17:06 Документ
Після невеликого зростання гривня просіла. Курс НБУ на 15 червня 16:56
У Харківській області пропонують створити 7 районів замість існуючих 27 16:54
більше новин
У Кличка впевнені, що затори в столиці створюють не кияни, і пропонують розв’язувати транспортний колапс державі 19:14
Порошенко заявив, що Венедіктова отримала чітку вказівку від Зеленського щодо його переслідування 18:51
Відкат. Фото: regionews.ua
Голові тернопільської служби автодоріг замість відкату вручили 1%-й кефір, - ЗМІ 09:01 Відео
Норка, звіроферма. Фото: politeka.net
Зоозахисники-радикали влаштують марш на підтримку закону, від якого постраждає український бізнес, - ЗМІ 14:15 Інфографіка
Вавриш із Ткаченком зведуть житлові будинки на території Одеської кіностудії, - ЗМІ 11:31
більше новин
Вакарчук йде з Ради. Другий раз 12:58
Зеленський хотів призначити Богдана генпрокурором, а не головою Офісу Президента 11:16
Кабмін пропонує зменшити майже в чотири рази кількість районів 11:35 Карта
Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента
Зеленський після зараження його дружини коронавірусом теж здав тест. Він виявився негативним 14:30
У Києві другий день поспіль зростає кількість хворих на коронавірус 09:46
більше новин
Київ знову обмежить роботу ТЦ, ринків і дитсадків при зростанні кількості хворих
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok