Уряд пропонує створити 3 укрупнених райони Чернівецької області замість 11

Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді у Чернівецькій області замість нинішніх 11старих створити 3 нових укрупнених райони.

Відповідне рішення Кабміном було прийнято на засіданні в п'ятницю, 12, червня, передають Українські Новини.

Зокрема, пропонується створити Хотинський район (населення 157,8 тис. осіб) з центром у Хотині, Сторожинецький район (253,8 тис. осіб) з центром у Сторожинці та Чернівецький (492,8 тис.) з центром у Чернівцях.

Чернівецька область. Скріншот: YouTube/Кабмін

Як повідомляли Українські Новини, Кабмін пропонує Раді створити 129 укрупнених районів замість 490 нинішніх. З них 10 - в Автономній республіці Крим, 7 - на тимчасовій окупованій території Донецької і Луганської областей. Раніше президент Володимир Зеленський пропонував ліквідувати місцеві адміністрації та ввести префектів до березня 2021 року.

Перші місцеві вибори голів і рад громад, а також окружних і обласних рад пройдуть протягом 90 днів після набрання чинності законом, яким встановлюється адміністративно-територіальний устрій.Тим часом Кабінет Міністрів затвердив території 1 470 теробщин в 24 областях.