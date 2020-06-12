Кабмін пропонує створити 6 районів Київської області замість 25: список районів

На позачерговому засіданні уряду, 12 червня, Кабінет Міністрів запропонував Верховній Раді у Київської області створити 6 укрупнених районів замість нинішніх 25.

Таке рішення уряд прийняв на сьогоднішньому засіданні, передають Українські Новини.

Зокрема, пропонується створити Білоцерківський район (населення 423 тис. осіб) з центром у Білій Церкві, Бориспільський (290,4 тис.) з центром у Борисполі, Бучацький (444,6 тис.) з центром у Бучі, Обухівський (202,1 тис.) з центром в Обухові, Переяславський (153,9 тис.) з центром у Переяславі, Фастівський (228,9 тис.) з центром у Фастові.

Кабмін пропонує Раді створити 6 укрупнених районів Київської області. Скріншот відео youtube/ Кабмін

Як повідомляли Українські Новини, Київська обласна державна адміністрація розглядає Бучу і Бородянку як районного центру укрупненого Києво-Святошинського району.

Кабінет Міністрів пропонує Раді створити 129 укрупнених районів замість 490 нинішніх, у тому числі 10 у Криму та 7 на окупованих територіях Донбасу.