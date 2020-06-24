Країни-сусіди України: кого і як пропускають на кордоні

У той час як Україна розділила країни світу на "зелену" та "червону" зони, українцям дозволяє в'їзд на свою територію лише одна з сусідніх країн, але при цьому зобов'язує дотримуватися двотижневого режиму самоізоляції, а в інші країни-сусіди в'їзд для більшості українців заборонений, в тому числі з туристичною метою. Посольства України в державах, які межують з нею, розповіли про те, коли будуть зняті існуючі заборони, а також про те, хто і яким чином на сьогодні може перетнути кордон. Про це йдеться в їх відповідях на запит Українських Новин. Білорусь. В'їзд громадян України в Білорусь дозволений. Автотранспортом кордон можна перетнути в 5 пунктах пропуску: "Сеньківка - Веселівка", "Славутич - Комарин", "Нові Яриловичі - Нова Гута", "Виступовичі - Нова Рудня", "Доманове - Мокрани". Водночас після прибуття в Білорусь українці зобов'язані протягом 14 календарних днів перебувати на самоізоляції в домашніх умовах. До закінчення цього строку вони не підлягають подальшому пропуску через державний кордон Білорусі. Недотримання правил карається законом. При цьому в разі транзиту через Білорусь самоізоляцію на її території проходити не потрібно. Він дозволений до аеропорту "Мінськ" для вильоту в інші країни за наявності квитків та для повернення в країну проживання. На нього відводиться не більш як 2 доби. Ці правила не поширюються на дипломатів; водіїв транспорту при виконанні міжнародних вантажоперевезень; екіпаж повітряного, водного, міжнародного залізничного сполучення. Перегляд зазначених обмежень буде залежати від епідемічної ситуації в країні. Відповідь на запит посольства України в Республіці Білорусь Правила перетину кордону Молдова. На в'їзд українців до Молдови діє заборона до липня. Заборона не стосується членів сімей громадян Молдови; осіб з довгостроковою візою або дозволом на проживання; поїздок за станом здоров'я і з гуманітарних причин; дипломатів і візитів зі службовою метою; транскордонних співробітників; водіїв і персоналу транспорту з перевезення вантажу, літаків і суден; транзиту до держави постійного проживання. Ті, кому в'їзд дозволений, після прибуття підписують декларацію про персональну відповідальність за дотримання режиму самоізоляції протягом 14 днів в встановлених місцях. За відсутності симптомів COVID-19 ця вимога не поширюється на учнів і студентів, зарахованих в закордонні навчальні заклади, яким необхідно здати випускні іспити в Молдові; осіб, які здійснюють поїздку в службових цілях; водіїв вантажних авто і персонал екіпажів; транскордонних співробітників і дипломатів. Ці правила діють до кінця червня, проте інформації про те, чи будуть вони скасовані або ж продовжені в липні, посольство не має в своєму розпорядженні. Відповідь посольства України в Молдові Румунія. Заборона на в'їзд громадян України в Румунію діє до 17 липня. Заборона на в'їзд не стосується членів сімей громадян Румунії; членів сімей громадян Європейського Союзу з правом проживання в Румунії; осіб з довгостроковими візами і дозволом на проживання; медиків, перевізників вантажів товарних та інших професіоналів, які працюють з дозвільними документами; дипломатів; осіб, які потребують міжнародної або консульського захисту. Зазначеним категоріям громадян необхідно пройти двотижневе самоізоляцію за домашнім адресом або обсервацію. У разі наявності симптомів інфікування COVID-19 такі особи зобов'язані пройти безкоштовну обсервацію у відповідних установах (вона оплачується за рахунок особи тільки у разі порушення карантину). Румунська сторона не планує до 17 липня переглядати правила перетину кордону громадянами України, включаючи заборону для українців на в'їзд в країну з туристичною метою. Відповідь посольства України в Румунії Угорщина. В'їзд до Угорщини більшості українців заборонений, але можна оформляти робочі візи. Регулярне пасажирське сполучення на сьогодні не здійснюється. Право в'їзду в країну зараз є виключно у громадян України, які є батьками або подружжям громадян Угорщини. Транзитний проїзд територією Угорщини дозволений українцям усіма видами автотранспорту з боку України, Австрії і Словенії за визначеним маршрутом в найкоротший термін із зобов'язанням залишити країну. Водночас громадяни України можуть звертатися до заступника начальника поліції Угорщини для отримання дозволу на довгостроковий в'їзд в країну в умовах обмежувальних карантинних заходів. З 15 червня закордонні дипломатичні установи Угорщини в Україні відновили оформлення українцям робочої візи типу D - національної довгострокової робочої візи для перебування в країні більш як 90 днів. Ті громадяни України, які мають право в'їзду в Угорщину, підлягають обов'язковій самоізоляції протягом 14 днів. Але в окремих випадках, щоб уникнути карантину, існує можливість отримати на це дозвіл у угорської поліції. Строки перегляду зазначених обмежувальних заходів не відомі. Вони залежать від епідемічної ситуації і рішень на рівні Європейського Союзу. Відповідь посольства України в Угорщині Правила в'їзду в Угорщину Польща. В'їхати до Польщі можуть тільки окремі категорії українців. Але в'їзд до Польщі або проїзд через її територію громадян України з туристичною метою щодо безвізового не режиму на сьогодні заборонений. Зараз в Польщу мають право в'їхати подружжя або діти поляків; власники "карти поляка"; ті, у кого є право на проживання або працевлаштування в Польщі; учні та студенти польських навчальних закладів; водії транспорту для міжнародних перевезень товарів або пасажирів; дипломати і члени їх сімей. Після перетину польського кордону вони зобов'язані дотримуватися 14-денний карантин, до порушників умов якого застосовуються жорсткі санкції. Українці проходять карантин за місцем проживання в Польщі, а якщо у них його немає, то про це необхідно повідомити під час паспортного контролю на кордоні і тоді польська сторона розгляне можливість його забезпечення. Транзит по території Польщі (без зобов'язання проходити двотижневий карантин) дозволений тільки тим, у кого є право на проживання в країні-члені Європейського Союзу та членам їх сімей; водіям і членам екіпажу міжнародних перевезень; дипломатам. Інформація про можливий термін зняття обмежень на сьогодні відсутня. Можливість поетапного відновлення регулярних міжнародних пасажирських перевезень авіаційним, залізничним і автомобільним транспортом, в тому числі транзитних, буде залежати від розвитку епідеміологічної ситуації в самій Польщі і в Україні. Словаччина. До Словаччини в карантин може потрапити тільки одна категорія українців за жорсткими вимогами. В'їзд громадян України до Словаччини з туристичною метою заборонений. На територію країни можуть в'їхати тільки ті українці, які мають дозвіл на проживання в Словаччині. При цьому вони мають виконати низку умов. Під час перетину кордону - пред'явити негативний тест на коронавірус, виданий не більш як 4 доби тому, словацькою, чеською, англійською або німецькою мовою. Після перетину кордону - дотримуватися ізоляцію в домашніх умовах (обсервація з використанням мобільного додатка для відстеження умов її дотримання скасована з 10 червня), а не раніше, ніж на 5-й день після приїзду в країну - зробити повторний лабораторний аналіз на COVID-19. З 15 червня Словаччина відкрила кордони в межах Шенгенської зони. Рішення про перегляд обмежувальних заходів для України буде прийматися з урахуванням розвитку епідеміологічної ситуації та рішень на рівні ЄС. Відповідь посольств України в Словацькій Республіці та Республіці Польща Росія. РФ закрила кордон для більшості громадян України, в тому числі тимчасово припинений в'їзд іноземців в країну з туристичною метою. Українці, яким дозволяється в'їзд - це ті, хто постійно проживає на окупованих територіях Донецької та Луганської областей за наявності у них документа, що посвідчує прописку. Серед інших категорій громадян, яким дозволено в'їзд: особи, які постійно проживають на території РФ; члени сімей громадян РФ; особи, одноразово в'їжджають в РФ тим, хто має доглядати за хворими близькими родичами; особи з приватними візами, виданими в зв'язку зі смертю близького родича, і з звичайними приватними візами, виданими за рішенням МЗС Росії; особи, які прямують транзитом через повітряні пункти пропуску без виходу за їх межі; екіпаж міжнародного сполучення; дипломати. Особи, які прибувають на територію Росії, мають обов'язково пройти 14-денну ізоляцію в домашніх умовах за наявності можливості, або в умовах обсерватора. Обмеження на в'їзд громадян України в РФ введені безстроково. Офіційна інформація про зняття цих обмежень на сьогодні відсутня. Правила в'їзду в Росію Як повідомляли Українські Новини, з липня Туреччина почне приймати українських туристів без самоізоляції і тестування на коронавірус. Ще п'ять країн готові відновити авіасполучення з Україною для прийому туристів. Європейський Союз з 15 червня тільки почав відкривати внутрішні кордони, а ось для України ЄС може відкрити кордони з липня, але за низки умов.