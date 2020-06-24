Країни-сусіди України: кого і як пропускають на кордоні

У той час як Україна розділила країни світу на "зелену" та "червону" зони, українцям дозволяє в'їзд на свою територію лише одна з сусідніх країн, але при цьому зобов'язує дотримуватися двотижневого режиму самоізоляції, а в інші країни-сусіди в'їзд для більшості українців заборонений, в тому числі з туристичною метою. Посольства України в державах, які межують з нею, розповіли про те, коли будуть зняті існуючі заборони, а також про те, хто і яким чином на сьогодні може перетнути кордон.

Про це йдеться в їх відповідях на запит Українських Новин.

Білорусь. В'їзд громадян України в Білорусь дозволений.

Автотранспортом кордон можна перетнути в 5 пунктах пропуску: "Сеньківка - Веселівка", "Славутич - Комарин", "Нові Яриловичі - Нова Гута", "Виступовичі - Нова Рудня", "Доманове - Мокрани".

Водночас після прибуття в Білорусь українці зобов'язані протягом 14 календарних днів перебувати на самоізоляції в домашніх умовах. До закінчення цього строку вони не підлягають подальшому пропуску через державний кордон Білорусі. Недотримання правил карається законом.

При цьому в разі транзиту через Білорусь самоізоляцію на її території проходити не потрібно. Він дозволений до аеропорту "Мінськ" для вильоту в інші країни за наявності квитків та для повернення в країну проживання. На нього відводиться не більш як 2 доби.

Ці правила не поширюються на дипломатів; водіїв транспорту при виконанні міжнародних вантажоперевезень; екіпаж повітряного, водного, міжнародного залізничного сполучення.

Перегляд зазначених обмежень буде залежати від епідемічної ситуації в країні.

Відповідь на запит посольства України в Республіці Білорусь

Правила перетину кордону

Молдова. На в'їзд українців до Молдови діє заборона до липня.

Заборона не стосується членів сімей громадян Молдови; осіб з довгостроковою візою або дозволом на проживання; поїздок за станом здоров'я і з гуманітарних причин; дипломатів і візитів зі службовою метою; транскордонних співробітників; водіїв і персоналу транспорту з перевезення вантажу, літаків і суден; транзиту до держави постійного проживання.

Ті, кому в'їзд дозволений, після прибуття підписують декларацію про персональну відповідальність за дотримання режиму самоізоляції протягом 14 днів в встановлених місцях.

За відсутності симптомів COVID-19 ця вимога не поширюється на учнів і студентів, зарахованих в закордонні навчальні заклади, яким необхідно здати випускні іспити в Молдові; осіб, які здійснюють поїздку в службових цілях; водіїв вантажних авто і персонал екіпажів; транскордонних співробітників і дипломатів.

Ці правила діють до кінця червня, проте інформації про те, чи будуть вони скасовані або ж продовжені в липні, посольство не має в своєму розпорядженні.

Відповідь посольства України в Молдові

Румунія. Заборона на в'їзд громадян України в Румунію діє до 17 липня.

Заборона на в'їзд не стосується членів сімей громадян Румунії; членів сімей громадян Європейського Союзу з правом проживання в Румунії; осіб з довгостроковими візами і дозволом на проживання; медиків, перевізників вантажів товарних та інших професіоналів, які працюють з дозвільними документами; дипломатів; осіб, які потребують міжнародної або консульського захисту.

Зазначеним категоріям громадян необхідно пройти двотижневе самоізоляцію за домашнім адресом або обсервацію. У разі наявності симптомів інфікування COVID-19 такі особи зобов'язані пройти безкоштовну обсервацію у відповідних установах (вона оплачується за рахунок особи тільки у разі порушення карантину).

Румунська сторона не планує до 17 липня переглядати правила перетину кордону громадянами України, включаючи заборону для українців на в'їзд в країну з туристичною метою.

Відповідь посольства України в Румунії

Угорщина. В'їзд до Угорщини більшості українців заборонений, але можна оформляти робочі візи.

Регулярне пасажирське сполучення на сьогодні не здійснюється. Право в'їзду в країну зараз є виключно у громадян України, які є батьками або подружжям громадян Угорщини.

Транзитний проїзд територією Угорщини дозволений українцям усіма видами автотранспорту з боку України, Австрії і Словенії за визначеним маршрутом в найкоротший термін із зобов'язанням залишити країну.

Водночас громадяни України можуть звертатися до заступника начальника поліції Угорщини для отримання дозволу на довгостроковий в'їзд в країну в умовах обмежувальних карантинних заходів. З 15 червня закордонні дипломатичні установи Угорщини в Україні відновили оформлення українцям робочої візи типу D - національної довгострокової робочої візи для перебування в країні більш як 90 днів.

Ті громадяни України, які мають право в'їзду в Угорщину, підлягають обов'язковій самоізоляції протягом 14 днів. Але в окремих випадках, щоб уникнути карантину, існує можливість отримати на це дозвіл у угорської поліції.

Строки перегляду зазначених обмежувальних заходів не відомі. Вони залежать від епідемічної ситуації і рішень на рівні Європейського Союзу.

Відповідь посольства України в Угорщині

Правила в'їзду в Угорщину

Польща. В'їхати до Польщі можуть тільки окремі категорії українців. Але в'їзд до Польщі або проїзд через її територію громадян України з туристичною метою щодо безвізового не режиму на сьогодні заборонений.

Зараз в Польщу мають право в'їхати подружжя або діти поляків; власники "карти поляка"; ті, у кого є право на проживання або працевлаштування в Польщі; учні та студенти польських навчальних закладів; водії транспорту для міжнародних перевезень товарів або пасажирів; дипломати і члени їх сімей.

Після перетину польського кордону вони зобов'язані дотримуватися 14-денний карантин, до порушників умов якого застосовуються жорсткі санкції. Українці проходять карантин за місцем проживання в Польщі, а якщо у них його немає, то про це необхідно повідомити під час паспортного контролю на кордоні і тоді польська сторона розгляне можливість його забезпечення.

Транзит по території Польщі (без зобов'язання проходити двотижневий карантин) дозволений тільки тим, у кого є право на проживання в країні-члені Європейського Союзу та членам їх сімей; водіям і членам екіпажу міжнародних перевезень; дипломатам.

Інформація про можливий термін зняття обмежень на сьогодні відсутня. Можливість поетапного відновлення регулярних міжнародних пасажирських перевезень авіаційним, залізничним і автомобільним транспортом, в тому числі транзитних, буде залежати від розвитку епідеміологічної ситуації в самій Польщі і в Україні.

Словаччина. До Словаччини в карантин може потрапити тільки одна категорія українців за жорсткими вимогами.

В'їзд громадян України до Словаччини з туристичною метою заборонений. На територію країни можуть в'їхати тільки ті українці, які мають дозвіл на проживання в Словаччині.

При цьому вони мають виконати низку умов. Під час перетину кордону - пред'явити негативний тест на коронавірус, виданий не більш як 4 доби тому, словацькою, чеською, англійською або німецькою мовою. Після перетину кордону - дотримуватися ізоляцію в домашніх умовах (обсервація з використанням мобільного додатка для відстеження умов її дотримання скасована з 10 червня), а не раніше, ніж на 5-й день після приїзду в країну - зробити повторний лабораторний аналіз на COVID-19.

З 15 червня Словаччина відкрила кордони в межах Шенгенської зони. Рішення про перегляд обмежувальних заходів для України буде прийматися з урахуванням розвитку епідеміологічної ситуації та рішень на рівні ЄС.

Відповідь посольств України в Словацькій Республіці та Республіці Польща

Росія. РФ закрила кордон для більшості громадян України, в тому числі тимчасово припинений в'їзд іноземців в країну з туристичною метою.

Українці, яким дозволяється в'їзд - це ті, хто постійно проживає на окупованих територіях Донецької та Луганської областей за наявності у них документа, що посвідчує прописку.

Серед інших категорій громадян, яким дозволено в'їзд: особи, які постійно проживають на території РФ; члени сімей громадян РФ; особи, одноразово в'їжджають в РФ тим, хто має доглядати за хворими близькими родичами; особи з приватними візами, виданими в зв'язку зі смертю близького родича, і з звичайними приватними візами, виданими за рішенням МЗС Росії; особи, які прямують транзитом через повітряні пункти пропуску без виходу за їх межі; екіпаж міжнародного сполучення; дипломати.

Особи, які прибувають на територію Росії, мають обов'язково пройти 14-денну ізоляцію в домашніх умовах за наявності можливості, або в умовах обсерватора.

Обмеження на в'їзд громадян України в РФ введені безстроково. Офіційна інформація про зняття цих обмежень на сьогодні відсутня.

Правила в'їзду в Росію

Як повідомляли Українські Новини, з липня Туреччина почне приймати українських туристів без самоізоляції і тестування на коронавірус.

Ще п'ять країн готові відновити авіасполучення з Україною для прийому туристів.

Європейський Союз з 15 червня тільки почав відкривати внутрішні кордони, а ось для України ЄС може відкрити кордони з липня, але за низки умов.