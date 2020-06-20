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20 червня 2020, субота, 20:59 6
Суспільство 2020-06-20T21:30:01+03:00
Українські Новини
Білорусь дозволяє в'їзд українцям у 5 пунктах пропуску. Які умови

Білорусь дозволяє в'їзд українцям у 5 пунктах пропуску. Які умови

Валерия Драгомирова
Карантин, Пункти пропуску, Україна-Білорусь, Коронавірус
Білорусь-Україна. Фото: rbg.by
Білорусь-Україна. Фото: rbg.by

У той час, як Угорщина почала відновлювати оформлення робочих віз для українців, Білорусь дозволяє в'їзд українців на свою територію в 5 пунктах пропуску, але зобов'язує пройти двотижневу самоізоляцію.

Про це Українським Новинам повідомив завідувач консульського відділу посольства України в Білорусі Руслан Семенченко.

"В'їзд іноземних громадян, у тому числі громадян України, в Білорусь і транзитний проїзд через її територію дозволено у всіх пунктах пропуску, крім тих, які розміщені навпроти пунктів пропуску, що тимчасово закриті відповідно до рішення урядів суміжних держав", - йдеться в його відповіді на запит агентства.

Зокрема, в'їзд громадян України в Білорусь і транзитний проїзд через її територію автотранспортом дозволено на сьогодні в 5 пунктах пропуску: "Сеньківка - Веселівка", "Славутич - Комарин", "Нові Яриловичі - Нова Гута", "Виступовичі - Нова Рудня" , "Доманове - Мокрани".

Водночас посольство підкреслює, що на території Білорусі діють обмежувальні заходи для недопущення поширення коронавірусу.

"Особи, які прибули до Білорусі з країн, в яких реєструються випадки інфекції COVID-19, протягом 14 календарних днів з дня прибуття в Білорусь мають перебувати на самоізоляції в домашніх умовах і не підлягають подальшому пропуску через державний кордон Республіки Білорусь до завершення терміну самоізоляції ", - повідомив Семенченко.

Він пояснив, що під час в'їзду до Білорусі прикордонники видають спеціальну анкету, а недотримання правил карається законом.

Водночас під час транзиту через Білорусь для повернення в країну проживання самоізоляцію на її території проходити не потрібно.

Також ці правила не поширюються на дипломатів; водіїв транспорту під час виконання міжнародних вантажоперевезень; екіпаж повітряного, водного, міжнародного залізничного сполучення.

Перегляд зазначених обмежень буде залежати від епідемічної ситуації в країні.

Як повідомляли Українські Новини, Румунія не планує перегляд заборони на в'їзд українців до 17 липня.

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