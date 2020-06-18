Без самоізоляції і тестування: Туреччина з 1 липня готова приймати українців

Попри введення "масочного режиму" в усіх громадських місцях, Туреччина готова приймати туристів з України після 1 липня без проходження тестування та самоізоляції з дотриманням норм безпеки авіаперевізниками.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявили в Міністерстві інфраструктури України за підсумками зустрічі міністра Владислава Криклія з послом Турецької Республіки в Україні Ягмуром Ахметом Гюльдере.

Міністр повідомив, що ряд авіакомпаній, зокрема, Azur Air Ukraine, SkyUp, Turkish Airlines, Pegasus Airlines і Windrose, вже заявили про свою готовність здійснювати регулярні пасажирські рейси з України до Туреччини з початку липня.

Як повідомляли Українські Новини, 5 країн готові відновити авіасполучення з Україною. 15 червня Україна відновила міжнародні пасажирські авіаперевезення.

Крім того, з 5 червня Україна запустила внутрішні авіаперельоти При цьому продовжують діяти правилапо дотримання соціальної дистанції і дезінфекції.

Тим часом, в Україні зменшилася кількість областей, не готових до пом'якшення карантину.