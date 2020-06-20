Угорщина відновлює оформлення українцям робочих віз

У той час як країни ЄС почали поступово відкривати внутрішні кордони, Угорщина з 15 червня почала відновлювати оформлення українцям національних довгострокових робочих віз для перебування в країні більше 90 днів.

Про це Українським Новинам повідомила посол України в Угорщині Лобов Непоп.

"В Угорщині запроваджено надзвичайну ситуацію та низку обмежувальних заходів, серед яких діє заборона в'їзду в Угорщину іноземців, зокрема громадян України", - повідомила вона.

Вона підкреслила, що на даний момент право в'їзду до країни мають виключно громадяни України, які є батьками або подружжям громадян Угорщини.

Водночас посол додала, що для іноземців, у тому числі громадян України, визначено можливість звертатися до заступника начальника поліції Угорщини для отримання дозволу на в'їзд у країну в умовах обмежувальних карантинних заходів.

"Також з 15 червня закордонні дипломатичні установи Угорщини в Україні відновлюють оформлення для українських громадян робочої візи типу D", - повідомила Непоп.

Регулярне пасажирське сполучення Угорщини з Україною на даний момент не здійснюється, але в'їзд на територію Угорщини зазначених громадян можливий легковим автотранспортом або пасажирським мікроавтобусом з посадочними місцями не більше 9 осіб.

Також для громадян України дозволено транзитний проїзд територією Угорщини всіма видами автотранспорту з боку України, Австрії і Словенії за певним транзитним маршрутом у найкоротший строк із зобов'язанням залишити країну.

При цьому проїзд через пункти пропуску дозволяється тільки після проходження медичної перевірки.

При наявності підстав і дозволу українцям на в'їзд до Угорщини в пунктах пропуску проводиться обов'язкове безкоштовне медичне обстеження, а в разі виявлення ознак коронавірусу, Угорщина відмовляє у в'їзді на свою територію.

Посол звертає увагу на те, що ті громадяни України, які мають право в'їзду до Угорщини, також підлягають обов'язковій самоізоляції протягом 14 днів.

При цьому, за її словами, в окремих випадках, щоб уникнути карантину, існує можливість отримати на це дозвіл в угорської поліції.

Перегляд зазначених обмежувальних заходів залежить від епідемічної ситуації та рішень на рівні Європейського Союзу.

Як повідомляли Українські Новини, з липня Туреччина почне приймати українських туристів без самоізоляції та тестування на коронавірус.

Ще п'ять країн готові відновити авіасполучення з Україною для прийому туристів.

Європейський Союз з 15 червня тільки почав відкривати внутрішні кордони, а ось зовнішні, у тому числі для України, ЄС може відкрити кордони з липня, але за певних умов.

Євросоюз запустив сайт про відкриття кордонів і туризму. Український МЗС представить схожий сайт у понеділок.