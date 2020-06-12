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12 червня 2020, пʼятниця, 21:04 13
Європа 2020-06-12T23:15:02+03:00
Українські Новини
У ЄС розповіли, на яких умовах відкриють кордони для українців

У ЄС розповіли, на яких умовах відкриють кордони для українців

Елизавета Кесельман
Єврокомісія, Коронавірус, Кордони
Європа. Фото: pixabay
Європа. Фото: pixabay

Європейська комісія закликала Європу відкривати зовнішні кордони з 1 липня. Оприлюднено критерії та рекомендації, за якими почнуть відкривати в'їзд для громадян третіх країн, серед яких і Україна. Відповідне розпорядження опубліковано на сайті Єврокомісії, передає ТСН.

Наголошується, що одним з основних умов для відкриття кордонів є, так званий, принцип взаємності. Це означає, що третя країна повинна також скасувати обмеження, щоб мати такі ж умови на в'їзд в Євросоюз.

"Громадяни ЄС і громадяни асоційованих держав Шенгенської угоди, а також громадяни третіх країн, які законно проживають в Європейському Союзі, а також члени їх сімей повинні бути звільнені від обмеження на поїздки, незалежно від того, повертаються вони додому чи ні", - йдеться в заяві.

У відомстві заявили, що за першим пріоритетом знімуть обмеження з країнами, де спостерігається найкраща епідемічна ситуація.

В Єврокомісії виділили головні критерії для країн:

  • кількість нових інфікованих на 100 тис. населення;
  • динаміка зростання нових випадків;
  • загальна реакція країни на COVID-19 з урахуванням таких аспектів, як тестування, спостереження, відстеження контактів, стримування, лікування і звітність.

ЄС відкриє кордони тільки для тих країн, які будуть дотримуватися фізичного дистанціювання, протягом всієї подорожі, від місця відправлення до місця призначення, в тому числі, під час будь-якого можливого транзиту через райони підвищеного ризику.

Першими країнами, для яких ЄС почне відкривати кордони з 1 липня, стануть країни Західних Балкан - Албанія, Боснія і Герцеговина, Косово, Чорногорія, Північна Македонія та Сербія.

Як повідомляли Українські Новини зі всієї Європи пік епідемії коронавірусу не пройшли тільки Швеція та Польща.

Крім того, Єврокомісія закликала країни-члени ЄС відкрити внутрішні кордони до кінця червня.

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