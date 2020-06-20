Румунія не буде переглядати заборону на в'їзд українців до 17 липня

В той час, як в Україні розділили країни щодо епідситуації на "червону" і "зелену" зони а прибулі з "червоної зони" повинні будутьмають проходити самоізоляцію або обсервацію, Румунська сторона не планує до 17 липня переглядати правила перетину українцями державного кордону з Румунією, включаючи заборону для українців на в'їзд в країну, зокрема з туристичною метою.

Про це Українським Новинам повідомив посол України в Румунії Олександр Баньков.

"В Румунії заборонений в'їзд іноземних громадян, зокрема з туристичною метою. Застосування зазначених заходів буде тривати протягом 30 днів з 17 червня", - йдеться у його відповіді на запит агентства.

Заборона на в'їзд не стосується членів сімей громадян Румунії; членів сімей громадян Європейського Союзу з правом проживання в Румунії; осіб з довгостроковими візами та дозволом на проживання; медиків, перевізників товарних вантажів і інших професіоналів, що працюють з дозвільними документами; дипломатів; осіб, які потребують міжнародної або консульської захисту.

Зазначеним категоріям громадян до, під час або після перетинання державного кордону проходити медичне обстеження або здавати тести на коронавірус не треба, однак необхідно пройти двотижневу самоізоляцію.

"Громадяни України, яким дозволено в'їзд до Румунії, після перетину державного кордону зобов'язані пройти 14-денну ізоляцію за домашньою адресою або обсервацію. У разі наявності симптомів інфікування COVID-19 такі особи зобов'язані пройти безкоштовну обсервацію у відповідних установах. Обсервація оплачується за рахунок особи тільки у разі порушення карантину", - пояснив посол.

Як повідомляли Українські Новини, Румунія ввела додаткові режимні заходи на кордоні у зв'язку з поширенням коронавірусу.

Також Польща не планує найближчим часом відкривати кордони.