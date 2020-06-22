Заборона на в'їзд українців до Молдови діє до липня, — посольство

У той час, як Польща спростила в'їзд заробітчанам, а Румунія не планує переглядати заборону на в'їзд українців до 17 липня, заборона на в'їзд до Молдови для українців діє до липня. Про це Українським Новинам повідомило посольство України в Молдові.

"На всій території Республіки Молдова діє надзвичайний стан у сфері громадського здоров'я. Встановлено заборону до 30 червня на в'їзд в Республіку Молдова іноземних громадян та осіб без громадянства", - йдеться у відповіді на запит агенції.

Заборона не стосується членів сімей громадян Молдови; осіб з довгостроковою візою або з посвідкою на проживання; поїздок за станом здоров'я та з гуманітарних причин; дипломатів і візитів зі службовою метою; транскордонних працівників; водіїв і персоналу транспорту по перевезенню вантажу, літаків та суден; транзиту до держави постійного проживання.

Ті, кому в'їзд дозволено, після прибуття повинні дотримуватися режиму самоізоляції протягом двох тижнів.

"Особи, які перетинають державний кордон у напрямку в'їзду в Республіку Молдова, в обов'язковому порядку заповнюють епідеміологічну карту, а також підписують декларацію про персональну відповідальність за дотримання режиму самоізоляції протягом 14 днів у встановлених місцях", - сказано у відповіді.

При відсутності симптомів COVID-19 ця вимога не поширюється на учнів і студентів, зарахованих в закордонні навчальні заклади, яким необхідно скласти випускні іспити в Молдові; осіб, що здійснюють поїздку в службових цілях; водіїв вантажних авто і персонал екіпажів; транскордонних працівників та дипломатів.

Дані правила діють до кінця червня, проте інформації про те, чи будуть вони скасовані або ж продовжені в липні, посольство не має.

Як повідомляли Українські Новини, із сусідніх з Україною країн Білорусь дозволяє в'їзд українців на свою територію в 5 пунктах пропуску, але зобов'язує пройти двотижневу самоізоляцію.

Угорщина почала відновлювати оформлення робочих віз для українців з 15 червня.

Угорщина дозволяє в'їзд виключно українцям, які є батьками або подружжям громадян Угорщини, або транзитом, водночас з 15 червня вона почала відновлювати оформлення робочих віз для українців.