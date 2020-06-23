Посольства України в Польщі, Словаччині та Росії не знають, коли в ці країни пустять українських туристів

Посольства України в Польщі, Словаччини та Росії не мають інформації про можливі терміни зняття заборони на в'їзд українців з туристичною метою.

Про це сказано в їх відповідях на запит Українських Новин.

"Можливості в'їзду в Республіку Польща громадян України в рамках безвізового режиму з туристичною метою наразі не передбачено. Інформація про можливий термін припинення протиепідеміологічних заходів і обмежень зараз відсутня", — сказано у відповіді посольства Польщі.

Зараз у Польщі мають право в'їхати окремі категорії громадян України: подружжя чи діти поляків; власники "карти поляка"; ті, у кого є право на проживання або працевлаштування в Польщі; учні та студенти польських навчальних закладів; водії транспорту для міжнародних перевезень товарів або пасажирів; дипломати і члени їх сімей.

Водночас після перетину польського кордону вони зобов'язані дотримуватися 14-денного карантину.

Транзит по території Польщі (без зобов'язання проходити двотижневий карантин) дозволений тільки тим, у кого є право на проживання в країні-члені Європейського Союзу і членам їх сімей; водіям і членам екіпажу міжнародних перевезень; дипломатам.

Можливість поетапного відновлення регулярних міжнародних пасажирських перевезень авіаційним, залізничним та автомобільним транспортом, у тому числі транзитних, буде залежати від розвитку епідеміологічної ситуації в самій Польщі, а також в Україні.

"У Словацькій Республіці продовжує діяти надзвичайна ситуація. В'їзд громадян України на територію Словаччини з туристичною метою заборонений. З 15 червня Словаччина відкрила кордони в межах Шенгенської зони. Рішення про перегляд обмежувальних заходів буде прийматися з урахуванням розвитку епідеміологічної ситуації і прийняття рішень на рівні ЄС", — сказано у відповіді посольства в Словаччині.

На територію країни можуть в'їхати лише ті українці, у яких є дозвіл на проживання в Словаччині.

При цьому вони повинні пред'явити при перетині кордону негативний тест на коронавірус, виданий не більш ніж 4 доби тому, словацькою, чеською, англійською або німецькою мовою.

Вони також повинні дотримуватися ізоляції в домашніх умовах і не раніше, ніж на 5-й день після приїзду зробити повторний лабораторний аналіз на COVID-19.

"В'їзд іноземців на територію РФ з туристичною метою тимчасово призупинено. ремінні обмеження на в'їзд іноземних громадян на територію РФ введені безстроково. Офіційна інформація про зняття цих обмежень наразі відсутня", — сказано у відповіді посольства Росії.

Українці, яким дозволяється в'їзд — це ті, хто постійно проживає на окупованих територіях Донецької і Луганської областей за наявності у них документа, що посвідчує прописку.

Серед інших категорій громадян, яким дозволено в'їзд: особи, які постійно проживають на території РФ; члени сімей громадян РФ; особи, одноразово в'їжджають в РФ до потребуючих догляду хворих близьких родичів; особи з приватними візами, виданими у зв'язку зі смертю близького родича, і з звичайними приватними візами, виданими за рішенням МЗС Росії; особи, що прямують транзитом через повітряні пункти пропуску без виходу за їх межі; екіпаж международнго повідомлення; дипломати.

При цьому ті, хто прибуває на територію Росії повинні обов'язково пройти 14-денну ізоляцію в домашніх умовах при наявності можливості, або в умовах обсерватора.

Як повідомляли Українські Новини, із сусідніх з Україною країн Білорусь дозволяє в'їзд українців на свою територію в 5 пунктах пропуску, але зобов'язує пройти двотижневе самоізоляцію.

Заборона на в'їзд українців до Молдови діє до липня.

Румунія не планує перегляд заборони на в'їзд українців до 17 липня.

Угорщина дозволяє в'їзд виключно українцям, які є батьками або подружжям громадян Угорщини, або транзитом, в той же час з 15 червня вона почала відновлювати оформлення робочих віз для українців.