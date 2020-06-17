П'ять країн готові відновити авіасполучення з Україною. Куди можуть полетіти українські туристи

Центр розвитку туризму назвав 5 країн, які готові відновити пасажирські авіаперевезення для українських туристів в той час, як аеропорт "Бориспіль" має намір відправити 11 міжнародних рейсів 17 червня.

Про це під час пресконференції повідомив директор Центру розвитку туризму Володимир Царук, передають Українські Новини.

"Щодо (зарубіжних) країн ситуація дуже неоднорідна і ми бачимо це за країнами. Абсолютно точно (можна в'їжджати) в Албанію. Грузія також очікує українців, але є деякі моменти: поки не оголосили, як будуть приймати українців", - повідомив Царук.

Директор однієї з туристичних компаній Ольга Бейліна, у свою чергу, відзначила готовність інших туристичних країн прийняти українських туристів.

"На цьому етапі є офіційна інформація великого українського туроператора, що вони анонсують (чартерні) рейси в такі країни: Греція, Туреччина, Єгипет з 1 липня, Туніс з 16 липня", - повідомила Бейліна.

Також Бейліна зазначила, що прийом українських туристів на сьогодні можливий тільки на острівній частині Греції (наприклад, на Родосі або на Криті); материкова Греція поки закрита для туристів.

Крім того, наголошується, що туроператори ведуть переговори про відновлення пасажирських авіаперевезень в Чорногорію.

Перельоти в інші країни Євросоюзу поки можливі лише за наявності підстав для прильоту.

Як повідомляли Українські Новини, 15 червня Україна відновила міжнародні пасажирські авіаперевезення. За цей період були здійснені перельоти з Києва до Мінська, Цюріх, Амстердам, Франкфурт і інші міста Європи.

16 червня аеропорт "Київ" призупинив обслуговування міжнародних рейсів.

Міжнародний аеропорт "Київ" імені Ігоря Сікорського пояснює велику кількість скасованих рейсів 17 червня заздалегідь внесеним в систему весняно-літнім розкладом авіакомпаній.