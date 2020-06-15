Іноземці з 50 країн мають піти на самоізоляцію по приїзду в Україну

Моз відніс 50 країн з коронавірусом в "червону" зону. Фото: pixabay

Моз відніс 50 країн з коронавірусом в "червону" зону. Фото: pixabay

Міністерство охорони здоров'я оприлюднило список держав "червоної зони", після прибуття з який люди мають проходити самоізоляцію, і список країн "зеленої зони" після того, як МОЗ вирішило поділити країни на "червону" і "зеленої" зони. Про це йдеться в повідомленні міністерства, передають Українські Новини.

В "червону зону" потрапили країни, де захворюваність на коронавірусну інфекцією перевищує 40 активних хворих на 100 тис. населення.

До країн цієї зони віднесені 50 країн, у тому числі Катар, Швеція, Великобританія, США, Бельгія, Білорусь, Нідерланди, Росія, Іспанія, Молдова, Португалія, Франція, Канада, Італія.

До країн "зеленої зони" віднесені Польща, Ізраїль, Іран, Єгипет, Туреччина, Чехія, Болгарія, Естонія, Греція, Латвія, Литва, Індія, Угорщина, Данія, Німеччина.

Також в "зелену зону" входять Австрія, Норвегія, Грузія, Шрі Ланка, Йорданія, Словенія, Туніс, Хорватія, Китай, Чорногорія, Ватикан.

Як повідомляли Українські Новини, з 15 червня Україна відновила міжнародне авіасполучення. Аеропорт "Бориспіль" має намір обслужити 13 міжнародних рейсів з Києва в країни Європи і Азії 15 червня.

15 червня міжнародний аеропорт "Бориспіль" прийняв перший міжнародний рейс з Мінська після відновлення польотів.