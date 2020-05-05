МОЗ оприлюднив рекомендації для закладів громадського харчування по роботі з 11 травня

Кабінет Міністрів продовжив карантин до 22 травня з пом'якшенням обмежувальних заходів з 11 травня. Зокрема, дозволена робота літніх терас кафе і ресторанів на відкритому повітрі, а також закладів харчування на винос. Так, Міністерство охорони здоров'я оприлюднило проекти рекомендацій щодо роботи громадського харчування.

Про це зазначається у розпорядженні головного державного санітарного лікаря №31 від 4 травня

Закладам громадського харчування будуть рекомендувати:

проведення термометрії всіх працівників перед початком робочого дня.

використання працівниками засобів індивідуального захисту.

проведення дезінфекції робочих місць.

забезпечити відстань між відвідувачами на літніх майданчиках не менше 1,5 м.

приймати замовлення телефоном або через спеціально облаштоване віконце/вхідні двері.

обладнати місце проведення розрахунку має пристроями для безконтактної оплати, поличкою для передачі замовлення без контакту з клієнтом.

саме замовлення видавати виключно в одноразовому посуді.

не видавати клієнту меню, воно повинно бути розміщено для ознайомлення поруч з місцем видачі замовлення.

Раніше Кабмін представив 5-етапний план виходу з карантину.

Етапи виходу України з карантину. Інфографіка: Кабмін

Як повідомляли Українські Новини, з 11 травня буде дозволена робота музеїв і бібліотек зможуть працювати салони краси і перукарні.

Крім того, з 11 травня відкриють парки, сквери та зони відпочинку і зможуть працювати адвокати, нотаріуси, аудитори і стоматологи.

Також Київ дозволив продаж фаст-фуду і напоїв у МАФах з 5 травня.