підписатися на розсилку
26.75 27.15
28.9 29.6
˟
05 травня 2020, вівторок, 06:45 19
Суспільство 2020-05-05T09:45:03+03:00
Українські Новини
МОЗ оприлюднив рекомендації для закладів громадського харчування по роботі з 11 травня

МОЗ оприлюднив рекомендації для закладів громадського харчування по роботі з 11 травня

Елена Новикова
Ресторан, Карантин, МОЗ, Кафе, Рекомендації лікарів, Продовження карантину, Карантин в Україні, Послаблення карантину
Ресторан. Фото: pixabay
Ресторан. Фото: pixabay

Кабінет Міністрів продовжив карантин до 22 травня з пом'якшенням обмежувальних заходів з 11 травня. Зокрема, дозволена робота літніх терас кафе і ресторанів на відкритому повітрі, а також закладів харчування на винос. Так, Міністерство охорони здоров'я оприлюднило проекти рекомендацій щодо роботи громадського харчування.

Про це зазначається у розпорядженні головного державного санітарного лікаря №31 від 4 травня

Закладам громадського харчування будуть рекомендувати:

  • проведення термометрії всіх працівників перед початком робочого дня.
  • використання працівниками засобів індивідуального захисту.
  • проведення дезінфекції робочих місць.
  • забезпечити відстань між відвідувачами на літніх майданчиках не менше 1,5 м.
  • приймати замовлення телефоном або через спеціально облаштоване віконце/вхідні двері.
  • обладнати місце проведення розрахунку має пристроями для безконтактної оплати, поличкою для передачі замовлення без контакту з клієнтом.
  • саме замовлення видавати виключно в одноразовому посуді.
  • не видавати клієнту меню, воно повинно бути розміщено для ознайомлення поруч з місцем видачі замовлення.

Раніше Кабмін представив 5-етапний план виходу з карантину.

Етапи виходу України з карантину. Інфографіка: КабмінЕтапи виходу України з карантину. Інфографіка: Кабмін

Як повідомляли Українські Новини, з 11 травня буде дозволена робота музеїв і бібліотек зможуть працювати салони краси і перукарні.

Крім того, з 11 травня відкриють парки, сквери та зони відпочинку і зможуть працювати адвокати, нотаріуси, аудитори і стоматологи.

Також Київ дозволив продаж фаст-фуду і напоїв у МАФах з 5 травня.

Більше новин про: Ресторан Карантин МОЗ Кафе Рекомендації лікарів Продовження карантину Карантин в Україні Послаблення карантину

Втрьох і в масках: як безпечно відвідувати парки т...
МОЗ оприлюднив проекти рекомендацій для підприємст...
Степанов звинуватив мерів міст у порушенні закону ...
Депутати пропонують дозволити роботу літніх майдан...
В Україні знову продовжили карантин: скільки залишилося до його закінчення
НБУ понизив гривню. Курс валют на вівторок
Новини
За добу у світі від кронавирусу померли 4,1 тис. осіб. Дані на 5 травня 09:33
Пропозиція Бахматюка по врегулюванню питання заборгованості банків вигідна для держави, - Фонд гарантування вкладів 09:29 Документ
Карантин можуть продовжити до осені, — представник Кабміну в Раді 09:01
В Україні знову продовжили карантин: скільки залишилося до його закінчення 08:55
"Томос або безвиз людям хліба дав?" Український футболіст про наслідки Євромайдану 08:39
більше новин
В "Епіцентрі" заборонили продаж будівельних матеріалів, - ЗМІ 21:49
За добу в Україну спецрейсами повернулися понад 550 осіб 17:07
Трамп в Twitter анонсував показ на американському телеканалі фільму про розстріли на Майдані, - ЗМІ 13:26
Під Києвом поліцейські затримали бездомного громадянина Росії, який погрожував влаштувати вибух у селі 14:35
"Епіцентр" та діти чиновників. Куди пішло більше мільярда гривень з бюджету на боротьбу з COVID-19 20:45
більше новин
Україну накриє буря з сильними грозами: синоптики попередили про погіршення погоди 12:19 Карта
Військова техніка в Черкасах. Скріншот відео
На вулиці "антикарантинних" Черкас вивели Нацгвардію і військову техніку 23:11
Трамп в Twitter анонсував показ на американському телеканалі фільму про розстріли на Майдані, - ЗМІ 13:26
Поліція закрила ресторан Тищенка "Велюр" 15:04
"Епіцентр" заперечує роботу всіх відділів магазину під час карантину 21:20
більше новин
Київ дозволив продаж фаст-фуду і напоїв у МАФах з 5 травня: які вимоги
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok