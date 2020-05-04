подписаться на рассылку
26.75 27.2
28.85 29.7
˟
04 мая 2020, понедельник, 14:23 1390
Кабмин 2020-05-04T14:34:49+03:00
Українські Новини
Кабмин продлил карантин до 22 мая со смягчением с 11 мая

Кабмин продлил карантин до 22 мая со смягчением с 11 мая

Ярина Вацяк
Кабмин, Карантин, Коронавирус, Продление карантина, ослабление карантина
Коронавирус. Фото: pixabay.com
Коронавирус. Фото: pixabay.com

Кабинет Министров продлил карантин до 22 мая со смягчением ограничительных мер с 11 мая.

Соответствующее решение принято на заседании правительства, передают Українськi Новини.

"Сигнал для бизнеса - с 11 числа (мая) готовьте свои заведения к открытию. Это касается малого, микробизнеса, среднего бизнеса. Ослабление состоится, но очень важно придерживаться всех процедур в части... социального дистанцирования, всех норм и правил поведения в условиях эпидемии", - сказал он.

По предложению Министерства здравоохранения Кабмин продлил карантин до 22 мая и снял ряд карантинных ограничений с предложениями министерств с 11 мая.

Таким образом, с 11 мая разрешается работа заведений торговли непродовольственными товарами, работа летних террас кафе и ресторанов на открытом воздухе, а также заведений питания на вынос, заведений культуры по желанию этих заведений, также разрешается деятельность нотариусов, адвокатов, аудиторов.

Также с 11 мая открываются парки и скверы, салоны красоты, частично музеи.

Ранее Кабмин представил 5-этапный план выхода из карантина

План Кабмина по выходу из карантина (Для увеличение нажмите на картинку) План Кабмина по выходу из карантина (Для увеличение нажмите на картинку)

Как сообщали Українські Новини, Киевская городская государственная администрация планирует начать смягчение карантинных ограничений в столице с 12 мая.

Тем временем, Черкасская ОГА хочет через суд отменить решение горсовета о смягчении карантина.

По состоянию на 4 мая количество новых случаев коронавируса в Украине сокращается второй день подряд.

 

Больше новостей о: Кабмин Карантин Коронавирус Продление карантина ослабление карантина

Карантин будет продлен до 22 мая, – Кабмин...
Киев планирует выходить из карантина: что откроют ...
В ВОЗ рассказали, что происходит с организмом чело...
Почти каждый четвертый украинец за окончание каран...
Кабмин продлил карантин до 22 мая со смягчением с 11 мая
В апреле госбюджет недовыполнен по доходам на 11,6%
Новости
Тимошенко задекларировала почти 150 млн гривен компенсации за политрепрессии 14:33
Полиция составила 29 админпротоколов на "Эпицентр" за нарушение карантина 14:31
Киев планирует выходить из карантина: что откроют в первую очередь 14:27
Кабмин продлил карантин до 22 мая со смягчением с 11 мая 14:23
Почти каждый четвертый украинец за окончание карантина 14:21
больше новостей
Доллар замер в ожидании отмены карантина: эксперты рассказали, стоит ли скупать валюту 10:25
В "Эпицентре" запретили продажу строительных материалов, - СМИ 21:49
В Киевской области уже 784 случаев заражения коронавирусом. Данные по районам 16:01
Без повышения пенсий останутся миллионы украинцев: кто не получит надбавку в мае 05:40 Инфографика
Грозы с градом и шквалами: какой будет погода в Украине в понедельник 21:21 Карта
больше новостей
Трамп в Twitter анонсировал показ на американском телеканале фильма о расстрелах на Майдане, - СМИ 13:26
В "Эпицентре" запретили продажу строительных материалов, - СМИ 21:49
"Эпицентр" и дети чиновников. Куда ушло больше миллиарда гривен из бюджета на борьбу с COVID-19 20:20
Военная техника в Черкассах. Скриншот видео
На улицы "антикарантинных" Черкасс вывели Нацгвардию и военную технику 23:11
Парасюк признал, что его группа вела огонь по милиционерам на Майдане 20 февраля 2014 года 08:49
больше новостей
Мэр Черкасс Бондаренко готов к публичной встрече с Зеленским
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok