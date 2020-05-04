Кабмин продлил карантин до 22 мая со смягчением с 11 мая

Кабинет Министров продлил карантин до 22 мая со смягчением ограничительных мер с 11 мая.

Соответствующее решение принято на заседании правительства, передают Українськi Новини.

"Сигнал для бизнеса - с 11 числа (мая) готовьте свои заведения к открытию. Это касается малого, микробизнеса, среднего бизнеса. Ослабление состоится, но очень важно придерживаться всех процедур в части... социального дистанцирования, всех норм и правил поведения в условиях эпидемии", - сказал он.

По предложению Министерства здравоохранения Кабмин продлил карантин до 22 мая и снял ряд карантинных ограничений с предложениями министерств с 11 мая.

Таким образом, с 11 мая разрешается работа заведений торговли непродовольственными товарами, работа летних террас кафе и ресторанов на открытом воздухе, а также заведений питания на вынос, заведений культуры по желанию этих заведений, также разрешается деятельность нотариусов, адвокатов, аудиторов.

Также с 11 мая открываются парки и скверы, салоны красоты, частично музеи.

Ранее Кабмин представил 5-этапный план выхода из карантина.

План Кабмина по выходу из карантина (Для увеличение нажмите на картинку)

Как сообщали Українські Новини, Киевская городская государственная администрация планирует начать смягчение карантинных ограничений в столице с 12 мая.

Тем временем, Черкасская ОГА хочет через суд отменить решение горсовета о смягчении карантина.

По состоянию на 4 мая количество новых случаев коронавируса в Украине сокращается второй день подряд.