Кабмин разрешил работать парикмахерским и салонам красоты с 11 мая

Кабинет Министров разрешил работу парикмахерских и салонов красоты с 11 мая, в то время, как карантин продлили до 22 мая.

Соответствующее решение принято на внеочередном заседании правительства в понедельник, передают Українськi Новини.

"По открытию, которое планируется с 11 мая... Это открытие парикмахерских, маникюрных, педикюрных салонов, салонов красоты, соответственно при определенных условиях в части соблюдения противоэпидемиологических мероприятий", - сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Изменения в постановление, регулирующее карантинные ограничения в стране, приняты с двухдневной доработкой.

Этапы выхода их карантина. Инфографика: Кабинет Министров

Как сообщали Українськi Новини, с 11 мая Кабинет Министров разрешил работать музеям и библиотекам.

Также ранее сообщалось о том, что парки, скверы и зоны отдыха откроются с 11 мая.

Киевская городская государственная администрация планирует начать смягчение карантинных ограничений в столице с 12 мая.

Кроме того, по состоянию на 4 мая количество новых случаев коронавируса в Украине сокращается второй день подряд.