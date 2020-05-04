подписаться на рассылку
26.75 27.2
28.85 29.7
˟
04 мая 2020, понедельник, 15:29 1090 Инфографика
Общество 2020-05-04T16:45:03+03:00
Українські Новини
Кабмин разрешил работать парикмахерским и салонам красоты с 11 мая

Кабмин разрешил работать парикмахерским и салонам красоты с 11 мая

Елена Новикова
Карантин, Парикмахерская, Продление карантина, карантин в Украине, ослабление карантина, Салоны красоты
Парикмахер. Фото: pixabay
Парикмахер. Фото: pixabay

Кабинет Министров разрешил работу парикмахерских и салонов красоты с 11 мая, в то время, как карантин продлили до 22 мая.

Соответствующее решение принято на внеочередном заседании правительства в понедельник, передают Українськi Новини.

"По открытию, которое планируется с 11 мая... Это открытие парикмахерских, маникюрных, педикюрных салонов, салонов красоты, соответственно при определенных условиях в части соблюдения противоэпидемиологических мероприятий", - сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Изменения в постановление, регулирующее карантинные ограничения в стране, приняты с двухдневной доработкой.

Этапы выхода их карантина. Инфографика: Кабинет МинистровЭтапы выхода их карантина. Инфографика: Кабинет Министров

Как сообщали Українськi Новини, с 11 мая Кабинет Министров разрешил работать музеям и библиотекам.

Также ранее сообщалось о том, что парки, скверы и зоны отдыха откроются с 11 мая.

Киевская городская государственная администрация планирует начать смягчение карантинных ограничений в столице с 12 мая.

Кроме того, по состоянию на 4 мая количество новых случаев коронавируса в Украине сокращается второй день подряд.

Больше новостей о: Карантин Парикмахерская Продление карантина карантин в Украине ослабление карантина Салоны красоты

Кабмин разрешил работу адвокатов, нотариусов, ауди...
Кабмин разрешил рынки, а ФОПы требуют открыть пари...
Кабмин продлил карантин до 22 мая со смягчением с ...
Карантин будет продлен до 22 мая, – Кабмин...
Кабмин продлил карантин до 22 мая со смягчением с 11 мая
В апреле госбюджет недовыполнен по доходам на 11,6%
Новости
С сегодняшнего дня на Кипре начали первый этап смягчения карантина 16:44
Кабмин разрешил стоматологам работать с 11 мая 16:29 Инфографика
Развитие научного потенциала в Украине должно стать стратегической задачей для правительства, - "Фармак" 16:28
Япония продлила чрезвычайное положение до конца весны из-за коронавируса 16:27
Под Кременчугом на птицефабрике задохнулись сотни тысяч кур 16:20
больше новостей
Доллар замер в ожидании отмены карантина: эксперты рассказали, стоит ли скупать валюту 10:25
В "Эпицентре" запретили продажу строительных материалов, - СМИ 21:49
Без повышения пенсий останутся миллионы украинцев: кто не получит надбавку в мае 05:40 Инфографика
В Киевской области уже 784 случаев заражения коронавирусом. Данные по районам 16:01
Военная техника в Черкассах. Скриншот видео
На улицы "антикарантинных" Черкасс вывели Нацгвардию и военную технику 23:11
больше новостей
Трамп в Twitter анонсировал показ на американском телеканале фильма о расстрелах на Майдане, - СМИ 13:26
В "Эпицентре" запретили продажу строительных материалов, - СМИ 21:49
"Эпицентр" и дети чиновников. Куда ушло больше миллиарда гривен из бюджета на борьбу с COVID-19 20:20
Военная техника в Черкассах. Скриншот видео
На улицы "антикарантинных" Черкасс вывели Нацгвардию и военную технику 23:11
Парасюк признал, что его группа вела огонь по милиционерам на Майдане 20 февраля 2014 года 08:49
больше новостей
Мэр Черкасс Бондаренко готов к публичной встрече с Зеленским
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok