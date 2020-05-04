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04 мая 2020, понедельник, 18:10 16
Кабмин 2020-05-04T18:15:01+03:00
Українські Новини
Минздрав обнародовал проекты рекомендаций для предприятий, которым разрешено работать с 11 мая

Минздрав обнародовал проекты рекомендаций для предприятий, которым разрешено работать с 11 мая

Елена Новикова
Карантин, Адвокат, Парикмахерская, Аудитор, Нотариусы, карантин в Украине, ослабление карантина, Салоны красоты
Виктор Ляшко. Скриншот видео Кабмин
Виктор Ляшко. Скриншот видео Кабмин

Министерство здравоохранения обнародовало проекты рекомендаций относительно работы ресторанов, непродовольственных магазинов, салонов красоты, которым разрешили работу с 11 мая.

Об этом говорится в распоряжении главного государственного санитарного врача №31 от 4 мая, передают Українськi Новини.

Данным документом главный санврач распорядился обнародовать проекты рекомендаций обнародовал проекты рекомендаций относительно работы ресторанов, непродовольственных магазинов, салонов красоты, парикмахерских, объектов бытового обслуживания населения, оказания услуг нотариусами, адвокатами, аудиторами с 11 мая.

Общим требованием ко всем выше указанным объектам является проведение термометрии всех работников перед началом рабочего дня, использование работниками средств индивидуальной защиты и проведение дезинфекции рабочих мест.

Паркмахерским и салонам красоты министерство намерено рекомендовать:

  • принимать клиентов только по предварительной записи и с промежутками не менее 15 минут между посетителями.
  • ожидание клиентами услуги непосредственно в заведении будет запрещено.
  • будет разрешено пребывание не более 1 клиента на 10 кв. м, расстояние между местами предоставления услуг - не менее 2 м.

Объектам бытового обслуживания населения предписывается:

  • организовать прием клиентов таким образом, чтобы они ждали своей очереди на улице на расстоянии не менее 1,5 м друг от друга.
  • не более 1 человека на 10 кв. м должно будет находится в местах торговли непродовольственными товарами.

Заведениям общественного питания будут рекомендовать:

  • обеспечить расстояние между посетителями на летних площадках не менее 1,5 м.
  • заказ надлежит принимать по телефону или через специально обустроенное окошко/входные двери.
  • место проведения расчета должно быть оборудовано устройствами для бесконтактной оплаты, полочкой для передачи заказа без контакта с клиентом.
  • сам заказ должен будет выдаваться исключительно в одноразовой посуде.
  • запрещается выдавать клиенту меню, оно должно быть размещено для ознакомления рядом с местом выдачи заказа.

Для нотариусов, адвокатов и аудиторов рекомендуется:

  • принимать клиентов только по предварительной записи и с промежутками не менее 15 минут между посетителями.
  • ожидание клиентами услуги непосредственно в заведении будет запрещено.

Как сообщали Українськi Новини, с 11 мая будет разрешена работа музеев и библиотек.

Также смогут работать салоны красоты и парикмахерские.

Кроме того, с 11 мая откроют парки, скверы и зоны отдыха и смогут работать адвокаты, нотариусы, аудиторы и стоматологи.

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