Кабмин разрешил работать музеям и библиотекам с 11 мая

Кабинет Министров решил открыть музеи и библиотеки с 11 мая, в то время, как продлил карантин до 22 мая.

Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании правительства в понедельник, передают Українськi Новини.

"Разрешаем работу определенных учреждений культуры", - сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

При этом исполняющая обязанности министра культуры и информационной политики Светлана Фоменко отметила, что Министерство культуры и информационной политики предлагает не разрешать работу библиотек, а разрешить только работу музеев, музеев под открытым небом и историко-культурных заповедников.

Также она отметила, что стоит детально обсудить вопросы подвоза граждан к местам работы, ограничений касательно возраста работников (так как большинство работников учреждений культуры старше 60 лет) и дезинфекции помещений музеев.

Изменения в постановление, регулирующее карантинные ограничения в стране, приняты с двухдневной доработкой.

Как сообщали Українськi Новини, Кабмин продлил карантин до 22 мая с предварительным смягчением ограничений с 11 мая.