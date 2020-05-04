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04 мая 2020, понедельник, 14:46 323
Общество 2020-05-04T15:15:01+03:00
Українські Новини
Кабмин разрешил работать музеям и библиотекам с 11 мая

Кабмин разрешил работать музеям и библиотекам с 11 мая

Валерия Драгомирова
Кабмин, Музеи, Библиотеки, Выход из карантина
Библиотека. Фото: litakcent.com
Библиотека. Фото: litakcent.com

Кабинет Министров решил открыть музеи и библиотеки с 11 мая, в то время, как продлил карантин до 22 мая

Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании правительства в понедельник, передают Українськi Новини.

"Разрешаем работу определенных учреждений культуры", - сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

При этом исполняющая обязанности министра культуры и информационной политики Светлана Фоменко отметила, что Министерство культуры и информационной политики предлагает не разрешать работу библиотек, а разрешить только работу музеев, музеев под открытым небом и историко-культурных заповедников.

Также она отметила, что стоит детально обсудить вопросы подвоза граждан к местам работы, ограничений касательно возраста работников (так как большинство работников учреждений культуры старше 60 лет) и дезинфекции помещений музеев.

Изменения в постановление, регулирующее карантинные ограничения в стране, приняты с двухдневной доработкой.

Как сообщали Українськi Новини, Кабмин продлил карантин до 22 мая с предварительным смягчением ограничений с 11 мая.

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