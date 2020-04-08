Офіс Президента не хоче говорити щодо працівників у самоізоляції через Covid-19

Хоча Офіс Президента продовжує відрядження у карантин, але відмовляється повідомити, чи є серед його співробітників хворі на коронавірус чи самоізольовані.

Про це свідчить відповідь Офісу на запит Українських Новин.

"Офіс Президента України у період дії карантинних заходів здійснює та організовує свою діяльність відповідно до прийнятих компетентними органами державної влади рішень", – йдеться у відповіді на запитання про те, скільки із співробітників Офісу продовжують працювати у звичайному режимі, скільки – дистанційно, а скільки оформили оплачувану або неоплачувану відпустку в зв'язку з карантином.

Питання про те, чи перебуває хтось із співробітників на самоізоляції або обсервації, і чи є серед працівників хворі на коронавірус, Офіс Президента вирішив проігнорувати та не відповідати на них.

Раніше Офіс Президента повідомляв, що при вході на Банкову в карантин охорона заміряє температуру всім співробітникам та відвідувачам, і при 37 й вище – рекомендує звернутися до лікаря, а при відмові від термометрії не пускає до приміщення.

Як повідомляли Українські Новини, Офіс Президента останнім часом став багато що втаємничувати: у Зеленського не знають хто і скільки платить за медичні вантажі з Китаю, про які він постійно розповідає українцям у відеозверненнях, або на яких умовах президентський борт евакуював українців з Австрії.

Зеленський нещодавно обіцяв жорсткі дії при ухиленні від обсервації після повернення з-за кордону. Тільки за останню добу в Україні понад 200 заражених коронавірусом.

Ще в середині березня коронавірусом заразився нардеп. На початку квітня в парламенті уже не менше 8 депутатів з коронавірусом. При цьому Апарат Ради не знає, скільки депутатів у самоізоляції через те, що контактували з інфікованими колегами.