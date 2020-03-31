У Зеленського не знають вартість рейсу борту Президента для евакуації українців з Австрії

Офіс Президента, Державне управління справами (ДУС) і державне авіаційне підприємство "Україна" не мають інформації щодо вартості рейсу борту Президента Володимира Зеленського для евакуації українців з Австрії в зв'язку з закриттям кордонів через карантин, введений для протидії поширенню коронавірусу.

Про це йдеться в їхніх відповідях на запити Українських Новин.

18 березня Офіс Президента повідомив, що президентський літак евакуював 33 українців, які не могли самостійно виїхати з Австрії, щоби повернутись додому, через закриття кордонів у зв'язку з карантином.

Водночас Офіс не зміг надати агентству інформацію про витрати державного бюджету на організацію рейсу і забезпечення профілактичних заходів, та про доходи державного авіапідприємства від вартості квитків на нього.

"Спеціальний борт було використано за дорученням глави держави, передусім, із гуманітарною метою... Для надання інформації щодо коштів, витрачених на організацію та забезпечення згаданого рейсу, а також здійснених профілактичних заходів для запобігання поширенню захворювання на коронавірус, ваш запит надіслано до Державного управління справами", - сказано у відповіді.

При цьому Офіс пояснив, що Австрію було обрано через можливість посольства саме у цій країні оперативно отримати дозвільні документи, а аеропорту Відня швидко прийняти спецрейс.

Водночас Держуправління справами, хоча саме йому Зеленський доручив забезпечити евакуацію з Австрії українців, також не змогло відповісти на питання про вартість рейсу.

"Документи на оплату запитуваних вами витрат до Державного управління справами не надходили", - відповіло ДУС.

У свою чергу авіапідприємство повідомило, що його літаки не використовувалися для евакуації українців з інших країн, але скільки коштував австрійський, рейс розповісти не змогло.

"Державне авіаційне підприємство" Україна "є розпорядником інформації про використання бюджетних коштів. Станом на дату надходження запиту, документів на оплату запитуваних вами витрат, пов'язаних з організацією рейсу, у підприємства немає", - сказано у відповіді.

При цьому авіапідприємство повідомило, що пасажирам та екіпажу рейсу були видані засоби індивідуального захисту і дезінфекційні засоби, а після виконання польоту літак був продезінфікований, було проведене контрольне внутрішнє прибирання салону, а всі 9 членів екіпажу пішли у 14-денну самоізоляцію.

Чи будуть президентські борти використані для евакуації українців з інших країн в майбутньому, ні Офіс Президента, ні Держуправління справами, ні державіапідприємство "Україна" не відповіли.

Як повідомляли Українські Новини, з 17 березня Україна закрила авіапростір, а з 28 березня Україна закрила кордон на в'їзд і виїзд для будь-якого пасажирського сполучення. Тепер перетнути кордон можна на автомобілі або пішки. За сприяння дипломатичних установ з початку карантину в Україну з-за кордону повернулися 145 тисяч українців. Водночас ще 11,5 тис. українців за кордоном чекають евакуації додому після закриття кордонів.

За авіарейси Зеленського заплатять 56 млн гривень цього року. У 2019 витрати Держуправсправами при Президенті на авіапослуги склали 278 млн гривень, а в 2020 затверджені на рівні 290 млн гривень.

В ході передвиборної кампанії Зеленський обіцяв продати літаки Президента "к чертовой матери" та літати на рейсових. Однак пізніше з'ясувалося, що Зеленський не продасть президентські літаки - вже в статусі глави держави він пояснив чому обіцянка не може бути виконана.