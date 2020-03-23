Держохорона не підпускає до Зеленського без термометрії

У той час як Офіс Президента не скасовув відрядження працівників через коронавірус, керівник Офісу Андрій Єрмак зобов'язав Управління державної охорони проводити скринінг температури всіх співробітників та відвідувачів Банкової, а при відмові від термометрії не допускати їх у приміщення.

Про це йдеться в його розпорядженні від 12 березня, текст якого наявний в Українських Новин.

"Підрозділу Служби охорони Управління Державної охорони на період карантину впровадити скринінг температури працівників і відвідувачів Офісу Президента та Координаційного центру взаємодії з Кабінетом Міністрів України з метою недопущення розповсюдження інфекційних захворювань особами, які мають ознаки таких захворювань. Не допускати осіб, які відмовилися проходити термометрію, до приміщень Офісу та Координаційного центру", - сказано в ньому.

Особам з температурою вище 37 градусів УДО має рекомендувати звернутися до лікаря.

Керівникам структурних підрозділів Офісу Президента Єрмак доручив провести роз'яснювальну роботу з працівниками щодо необхідності дотримання правил протиепідемічної безпеки.

Також їм доручено проінформувати працівників про "гарячу лінію" "Порада лікаря за телефоном", на яку можна зателефонувати в разі виявлення симптомів, схожих на ознаки коронавірусу.

Державному управлінню справами доручено забезпечити цілодобовий протиепідемічний нагляд в приміщеннях Офісу Президента.

Водночас Держуправління відмовилося повідомити агентству, які саме заходи вживає.

"Публічна інформація є відкритою, крім випадків, установлених законом. Відомості стосовно організації медичного та санітарно-епідеміологічного забезпечення заходів за участю вищих посадових осіб держави є інформацією з обмеженим доступом (службовою інформацією)", - йдеться у відповіді ДУС.

При цьому Держуправління запевнило, що у зв'язку з карантином вживає своєчасних та повних профілактичних і протиепідемічних заходів, у тому числі застосовуючи стандартні рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я через поширення коронавірусної інфекції.

Як повідомляли Українськi Новини, 5 іноземних лідерів скасували візити в Україну через коронавірус, а також зірвалася довгоочікувана особиста зустріч Дмитра Кулеби з Петером Сійярто в Угорщині.

16 березня Зеленський розкритикував депутатів за рішення піти на карантин через коронавірус. 18 березня виявилося, що депутат Верховної Ради підхопив коронавірус.

Всього станом на ранок понеділка в Україні з коронавірусною хворобою діагностовано 73 людини. При цьому в світі коронавірус виявили у 334 тис. осіб.