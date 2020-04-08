В Україні майже 1,7 тис. заражених коронавірусом, за добу загинули 7 осіб

7 квітня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію в Україні збільшилася на 206 до 1 668, кількість померлих від захворювання - на 7 осіб до 52 порівняно з попередньою добою.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я, передають Українські Новини.

"Станом на 09:00 8 квітня в Україні 1 668 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 52 летальних, 35 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 206 нових випадків", - сказано в ньому.

Найбільше випадків інфікування виявлено у Києві (256), Чернівецькій (273) та Івано-Франківській (198) областях.

В Тернопільській області зафіксовано 168 випадків коронавірусної інфекції, у Київській - 120 випадків, у Вінницькій - 89, у Черкаській - 80, у Кіровоградській області - 57, у Сумській - 56, у Запорізькій області - 45, у Рівненській - 44 випадки.

43 випадки захворювання виявлені у Закарпатській області, 41 випадок - у Дніпропетровській, по 36 випадків - у Волинській та Львівській областях, 32 випадку - в Одеській області, 21 випадок - у Житомирській області, 17 випадків - у Полтавській, по 15 випадків - у Херсонській і Хмельницькій областях, 11 випадків - у Донецькій, 7 випадків - у Чернігівській та 5 випадків - у Харківській областях.

В Миколаївській області досі немає офіційно зареєстрованих випадків коронавірусної інфекції.

Щоб захистити себе:

Уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ. Мінімальна дистанція - 1,5 метра.

Не торкайтеся свого обличчя, у тому числі очей, носа і рота.

Термічно обробляйте продукти. Не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і яйця.

У разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря.

Також Українські Новини писали, в яких випадках госпіталізують людей з підозрою на коронавірус.

Раніше у МОЗ розповіли, як захистити себе від коронавірусу під час походу в магазин.

Тим часом у світі кількість інфікованих коронавірусом становить 1 430 453. Станом на ранок 8 квітня загинули від вірусу 82 133 осіб, вилікувались – 301 385.

А в Миколаєві, де не було жодного хворого на коронавірус, заявили про відразу 9 підозр на COVID-19.