Депутат Шахов выздоровел после коронавируса

В то время, как в Раде не знают, сколько депутатов лечатся от коронавируса, депутат Верховной Рады от группы "Довіра" Сергей Шахов выздоровел после коронавируса.

Об этом он сообщил в видеообращении на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Чувствую себя нормально. Нахожусь дома. Завтра поеду в Александровскую больницу забирать выписку. Сделаю третий тест на коронавирус", - отметил Шахов.

Депутат также отметил, что лежал в государственной больнице.

Как сообщали Українськi Новини, 19 марта Шахов сообщил, что у его жены подтвержден коронавирус. Днем ранее он сообщил о том, что у него лабораторно подтвержден вирус.

23 марта Кравчук сообщила, что у депутата Горбенко ("Слуга народа") выявлен коронавирус, а 29 марта - у депутата Ватраса.