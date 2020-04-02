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02 апреля 2020, четверг, 19:52 59
Верховная Рада и партии 2020-04-02T19:52:17+03:00
Українські Новини
Депутат Шахов выздоровел после коронавируса

Депутат Шахов выздоровел после коронавируса

Надежда Комендантова
Верховная Рада, Депутат, Коронавирус, Сергей Шахов, коронавирус в Украине, коронавирус у депутата

В то время, как в Раде не знают, сколько депутатов лечатся от коронавируса, депутат Верховной Рады от группы "Довіра" Сергей Шахов выздоровел после коронавируса.

Об этом он сообщил в видеообращении на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Чувствую себя нормально. Нахожусь дома. Завтра поеду в Александровскую больницу забирать выписку. Сделаю третий тест на коронавирус", - отметил Шахов.

Депутат также отметил, что лежал в государственной больнице.

Как сообщали Українськi Новини, 19 марта Шахов сообщил, что у его жены подтвержден коронавирус. Днем ранее он сообщил о том, что у него лабораторно подтвержден вирус.

23 марта Кравчук сообщила, что у депутата Горбенко ("Слуга народа") выявлен коронавирус, а 29 марта - у депутата Ватраса.

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