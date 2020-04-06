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06 апреля 2020, понедельник, 15:07 1987
Верховная Рада и партии 2020-04-06T15:23:17+03:00
Українські Новини
В "Слуге народа" обнародовали, сколько депутатов больны коронавирусом

В "Слуге народа" обнародовали, сколько депутатов больны коронавирусом

Ольга Фандорина
Коронавирус, Партия

У восьми народных депутатов подтвержден диагноз "коронавирус". Об этом в своем Telegram заявил нардеп от "Слуги народа" Александр Качура.

"На сегодня, по результатам эпидемиологических расследований,случаев заболевания COVID-19, в Верховной раде Украины подтверждены случаи указанной болезни у народных депутатов Украины: Виталий Борт - ОПЗЖ, Владимир Ватрас - "Слуга народа", Руслан Горбенко - "Слуга народа" (вылечился), Игорь Кисилев - ОПЗЖ, Александр Лукашев - ОПЗЖ, Сергей Рудик - внефракционный, Анна Скороход - внефракционный, Сергей Шахов - "Довира" (вылечился)", - написал Качура.

Депутат Рады отметил, что с зараженной Скороход контактировали четыре депутата от "СН" - Гео Лерос, Игорь Васильковский, Александр Санченко и Ольга Саладуха. Также со Скороход контактировали три нардепа из "Европейской солидарности" - Владими Вятрович, Нина Южанина и Ахтем Чийгоз.

Как сообщали Українські Новини, в Раде может увеличиться количество заразившихся коронавирусом депутатов.

Ранее в Раде не знали, сколько депутатов лечатся от коронавируса.

Сейчас известно, что Ватрас из "Слуги народа" заразился коронавирусом

Также у нардепа Руслана Горбенко подтвердили коронавирус.

До этого Covid-19 диагностировали у народного депутата Сергея Шахова.

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