Офіс Президента не скасовував відрядження співробітників через коронавірус

Про це свідчить відповідь Офісу Президента на запит Українських Новин.

Офіс проігнорував запитання агентства про те, чи були скасовані відрядження його співробітників через поширення у світі коронавірусу та чи були відтерміновані візити Президента Володимира Зеленського за кордон і по Україні.

Водночас він повідомив, що 12 березня керівник Офісу Президента Андрій Єрмак підписав розпорядження "Про протиепідемічні заходи".

"Керівникам структурних підрозділів при плануванні закордонних відряджень дотримуватися рекомендацій офіційних органів країн, до яких плануються поїздки", - сказано в ньому.

Відповідно, Офіс продовжує планувати відрядження за кордон.

Скільки з них здійснено з 12 березня та планується на найближчий час у відповіді не уточнюється.

В Україні з 12 березня до 3 квітня запроваджено карантин (який забороняє масові заходи, крім необхідних для забезпечення роботи органів державної влади), а з 17 березня на 2 тижні закриті пункти пропуску через державний кордон для авіаційного, залізничного та автобусного регулярного сполучення.

Подібні заходи запроваджують багато країн у світі, але їх рекомендації для різних категорій громадян можуть відрізнятися.

Як повідомляли Українські Новини, 16 березня Зеленський розкритикував Раду за рішення піти на карантин через коронавірус.

18 березня стало відомо, що коронавірус підтвердили у депутата Верховної Ради.

Всього в Україні лабораторно підтверджено 73 випадки коронавірусної хвороби.

Водночас у світі коронавірусом інфіковані 334 тис. осіб.