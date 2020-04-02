У Верховній Раді не знають, скільки депутатів лікуються від коронавірусу

Апарат Верховної Ради не володіє інформацією про кількість депутатів парламенту і співробітників апарату, що лікуються від коронавірусної інфекції COVID-19 або перебувають на самоізоляції.

Про це йдеться у відповіді апарату Ради на запит Українських Новин.



"Управління справами Верховної Ради України в рамках компетенції повідомило, що не володіє інформацією про кількість народних депутатів і співробітників апарату Верховної Ради України, які хворіють на коронавірусну інфекцію COVID-19 і проходять лікування в медичних установах", - сказано в ньому.



У відповіді апарату зазначається, що законодавство надає право доступу до вже існуючої інформації та не вимагає створення у відповідь на запит нової інформації, зокрема, шляхом проведення аналітичної роботи.



При цьому окремий документ із зазначеного питання в апараті парламенту не створювався.



Згідно з відповіддю на запитувану інформацію, створення такої інформації вимагає узагальнення, аналітичної обробки даних і створення в інший спосіб, і не потрапляє під дію положень ч.1 ст.1 Закону про доступ до публічної інформації, в якій мовиться, що публічна інформація - це відображена та задокументована будь-якими засобами і на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством.



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