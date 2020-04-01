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01 квітня 2020, середа, 20:05 19
Президент 2020-04-01T21:00:04+03:00
Українські Новини
Обсервація обов'язкова. У разі ухилення від неї будуть застосовуватися жорсткі дії, - Зеленський

Обсервація обов'язкова. У разі ухилення від неї будуть застосовуватися жорсткі дії, - Зеленський

Таня Войтюк
Володимир Зеленський, обсервація, Карантин в Україні, карантин через коронавірус

У той час як Аваков погрожує посадити на 3 роки всіх, хто ухилився від обсервації після повернення з-за кордону, Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що такі дії будуть регулюватися на рівні держави.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні.

Глава держави відреагував на випадки, коли евакуйовані з-за кордону українці ухилилися від проходження обов'язкового обсервації. Мова йде про нещодавню втечу громадян з аеропорту "Бориспіль" та готелю "Козацький".

Він також додав, що обсервація є обов'язковою і без неї неможливо буде повернутися додому.

"А тим громадянам, які ламають двері аеропорту, я можу сказати тільки одне, держава не дозволить вам бути егоїстами. Якщо хтось не розуміє, що створює потенційний ризик для оточуючих, якщо комусь байдуже, то саме держава буде захищати здоров'я мільйонів громадян. Не вмовляннями та рекомендаціями, а жорсткими діями", - заявив Зеленський.

Як повідомляли Українські Новини, полиция склала 60 адмінпротоколів на втекли з обсервації в готелі "Козацький" у Києві.

Також усім, хто повернувся з-за кордону, будуть робити ПЛР-тести на 5 день.

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