У владі нікому не відомо, хто і скільки платить за літаки з медзасобами

Офіс Президента і Кабінет Міністрів не змогли відповісти на запитання щодо вартості регулярних поставок з-за кордону, переважно – з Китаю, медичних засобів для протидії коронавірусу, яким в Україні заразилися майже 1,5 тис. людей.

Про це йдеться в їхніх відповідях на запити Українських Новин.

У березні Офіс повідомив, що до України прибули 2 літаки з Китаю і 1 – з Південної Кореї з 550 тис. експрес-тестів, більше 100 тис. лабораторних ПЛР-тестів, більше 400 тис. респіратов, приблизно 100 тис. захисних костюмів, майже 50 тис. захисних окулярів, майже 2,5 млн медичних масок, дезінфекторами і апаратами штучної вентиляції легень.

Агентство цікавилося, чи є ці засоби гуманітарною допомогою чи закуповуються, і просило вказати умови закупівель, джерело фінансування та вартість продукціі.

Офіс Президента відповів, що медзасоби закуповувалися за домовленістю Президента Володимира Зеленського з бізнесом за участі Верховної Ради та Кабміну.

​​"Значні партії медичного вантажу постійно доправляють в Україну спецбортами або чартерними рейсами, які евакуюють на батьківщину українських громадян з пунктів-хабів. Закупівля медичних засобів у Китаї відбулась на виконання домовленостей Президента України Володимира Зеленського та представників бізнесу. У вирішенні питань доставки вантажу брали участь народні депутати та урядовці", - сказано у відповіді.

Замість відповіді на інші питання Офіс продублював одне з повідомлень прес-служби з офіційного сайту, яке не пов'язане з ними.

Державне управління справами, яке забезпечує діяльність Президента, Кабміну, Ради і відповідає за державне авіаційне підприємство, відповіло, що не має запитуваної інформації, оскільки вона не була зафіксована будь-яким чином у процесі виконання ним своїх повноважень.

У свою чергу Міністерство закордонних справ заявляло про співпрацю з Офісом Президента щодо організації бортів у Китай для налагодження систематичної поставки вантажів та анонсувало на своєму сайті отримання гуманітарно допомоги від Китаю.

Однак на запит про деталі отримання такої гуманітарної допомоги або закупівель МЗС відповіло, що не має такої інформації.

"МЗС та причетні закордонні дипломатичні установи України, у разі відповідного звернення, забезпечують отримання дипломатичних дозволів на проліт та посадку літаків, що здійснюють чартерні рейси за кордон з метою перевезення спеціального вантажу. МЗС України не є розпорядником інформації щодо умов, вартості та інших фінансових аспектів придбання українською стороною за кордоном засобів для боротьби з коронавірусом COVID-19", - сказано у відповіді.

Кабінет Міністрів також заявив, що не є розпорядником запитуваної інформації та зобов'язав надати відповіді Міністерство охорони здоров'я і Міністерство соціальної політики, які відповідальні за медзасоби та гуманітарну допомогу відповідно.

Однак міністерства за більш ніж 2 тижні так нічого і не відповіли в порушення закону про доступ до публічної інформації, який зобов'язує надавати відповідь протягом 5 робочих днів.

Водночас Офіс Президента анонсував, що до кінця поточного тижня в Україну прибуде ще 7 літаків зі спецзасобами для протидії коронавірусу.

Як повідомляли Українські Новини, в березні Зеленський зібрав олігархів на Банковій. Офіс Президента пояснив, що Зеленський попросив бізнес допомогти в боротьбі з коронавірусом.