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16 березня 2020, понеділок, 19:52 19
Суспільство 2020-03-16T21:15:02+02:00
Українські Новини
Відео дня: в Харкові пенсіонери побилися за маски

Відео дня: в Харкові пенсіонери побилися за маски

Ярина Вацяк
відео дня, коронавірус в Україні, карантин в Харкові

У Харкові біля будівлі міськради, де роздавали безкоштовні маски, натовп людей влаштувала тисняву. Водночас Харків в один з небагатьох міст, яке не ввів тотальний карантин, щоб закрити кафе, ресторани і бари.

Відео опубліковане на Youtube-каналі "Городяни".

Місцевий активіст роздав тисячу масок безкоштовно. На кадрах видно, що більшість людей, які утворили натовп, були пенсіонерами, для яких коронавірус найбільш небезпечний.

Як повідомляли Українські Новини, до списку обмежувальних заходів під час карантину входить також закриття метрополітену і обмеження пасажирських перевезень в громадському транспорті.

Також Зеленський просить МОЗ тимчасово заборонити планові операції і здійснювати тільки невідкладні заходи.

Крім того, Зеленський вважає неприпустимою зміну графіка роботи Верховної Ради.

Багато міст України закриваються на карантин з 17 березня. Так, Черкаси закриваються на карантин, працювати будуть тільки продмаги і аптеки. Карантин оголосили в Одесі, Запоріжжя Києві та інших містах.

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