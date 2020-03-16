Відео дня: в Харкові пенсіонери побилися за маски

У Харкові біля будівлі міськради, де роздавали безкоштовні маски, натовп людей влаштувала тисняву. Водночас Харків в один з небагатьох міст, яке не ввів тотальний карантин, щоб закрити кафе, ресторани і бари. Відео опубліковане на Youtube-каналі "Городяни". Місцевий активіст роздав тисячу масок безкоштовно. На кадрах видно, що більшість людей, які утворили натовп, були пенсіонерами, для яких коронавірус найбільш небезпечний. https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=wgXre9PRJR0" frameborder="0" allowfullscreen> Як повідомляли Українські Новини, до списку обмежувальних заходів під час карантину входить також закриття метрополітену і обмеження пасажирських перевезень в громадському транспорті. Також Зеленський просить МОЗ тимчасово заборонити планові операції і здійснювати тільки невідкладні заходи. Крім того, Зеленський вважає неприпустимою зміну графіка роботи Верховної Ради. Багато міст України закриваються на карантин з 17 березня. Так, Черкаси закриваються на карантин, працювати будуть тільки продмаги і аптеки. Карантин оголосили в Одесі, Запоріжжя Києві та інших містах.