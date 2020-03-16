Відео дня: в Харкові пенсіонери побилися за маски

У Харкові біля будівлі міськради, де роздавали безкоштовні маски, натовп людей влаштувала тисняву. Водночас Харків в один з небагатьох міст, яке не ввів тотальний карантин, щоб закрити кафе, ресторани і бари.

Відео опубліковане на Youtube-каналі "Городяни".

Місцевий активіст роздав тисячу масок безкоштовно. На кадрах видно, що більшість людей, які утворили натовп, були пенсіонерами, для яких коронавірус найбільш небезпечний.

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Як повідомляли Українські Новини, до списку обмежувальних заходів під час карантину входить також закриття метрополітену і обмеження пасажирських перевезень в громадському транспорті.

Також Зеленський просить МОЗ тимчасово заборонити планові операції і здійснювати тільки невідкладні заходи.

Крім того, Зеленський вважає неприпустимою зміну графіка роботи Верховної Ради.

Багато міст України закриваються на карантин з 17 березня. Так, Черкаси закриваються на карантин, працювати будуть тільки продмаги і аптеки. Карантин оголосили в Одесі, Запоріжжя Києві та інших містах.