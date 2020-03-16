Харьков пока не будет закрывать кафе, бары и рестораны

В Харькове на карантин из-за коронавируса пока не планируют закрывать бары, кафе и рестораны в то время, как в Украине с 12 марта начал действовать карантин, который продлится до 3 апреля.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале "Коронавирус онлайн"

Будут закрыты только ночные клубы и дискотеки. Также будет закрыт рынок "Барабашово".

Решение принято на заседании комиссии горсовета по чрезвычайным ситуациям. Главенствующий на заседании первый замглавы горсовета Терехов уточнил, что решение может быть пересмотрено в будущем.

Кроме того, из бюджета выделят 20 миллионов гривен на закупку аппаратов для искусственной вентиляции легких и дезинфицирующих средств.

Как сообщали Українські Новини, Многие города Украины закрываются на карантин. Так, Черкассы закрываются на карантин, работать будут только продмаги и аптеки. Также карантин объявили в Одессе, Запорожье, Киеве и других городах.

Тем временем, в Украине зарегистрировали еще два случая инфицирования коронавирусом, а на улице Киева тысячи сотрудников МВД выстроились в очередь, чтобы пройти проверку на коронавирус.