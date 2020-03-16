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16 марта 2020, понедельник, 16:05 562
Общество 2020-03-16T16:12:02+02:00
Українські Новини
Харьков пока не будет закрывать кафе, бары и рестораны

Харьков пока не будет закрывать кафе, бары и рестораны

Ярина Вацяк
Карантин, коронавирус в Украине, Коронавирус в Харькове, карантин в Харькове

В Харькове на карантин из-за коронавируса пока не планируют закрывать бары, кафе и рестораны в то время, как в Украине с 12 марта начал действовать карантин, который продлится до 3 апреля.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале "Коронавирус онлайн"

Будут закрыты только ночные клубы и дискотеки. Также будет закрыт рынок "Барабашово".

Решение принято на заседании комиссии горсовета по чрезвычайным ситуациям. Главенствующий на заседании первый замглавы горсовета Терехов уточнил, что решение может быть пересмотрено в будущем.

Кроме того, из бюджета выделят 20 миллионов гривен на закупку аппаратов для искусственной вентиляции легких и дезинфицирующих средств.

Как сообщали Українські Новини, Многие города Украины закрываются на карантин. Так, Черкассы закрываются на карантин, работать будут только продмаги и аптеки. Также карантин объявили в Одессе, Запорожье, Киеве и других городах. 

Тем временем, в Украине зарегистрировали еще два случая инфицирования коронавирусом, а на улице Киева тысячи сотрудников МВД выстроились в очередь, чтобы пройти проверку на коронавирус.

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