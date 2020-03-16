Больницы останавливают все операции. Разрешены только экстренные, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский просит Минздрав временно запретить плановые операции и осуществлять только неотложные меры. Об этом он сообщил в ходе обращения к гражданам касательно противодействия коронавирусу, передают Українські Новини. "Министерству здравоохранения временно запретить плановые мероприятия и плановые операции", - сказал он. Президент также просит Минздрав разрешать больницам проводить только срочные и неотложные мероприятия. Кроме этого, он поручил министерству максимально подготовить и перепрофилировать медицинские учреждения для приема и лечения больных коронавирусом, находящихся в тяжелом состоянии. Также акционерное общество "Укрпочта" должно разработать схему доставки лекарств пожилым людям. Как сообщали Українські Новини, в список ограничительных мер во время карантина входит также закрытие метрополитена и ограничение пассажирских перевозок в общественном транспорте. Помимо этого пенсионерам должны выплатить по 1 тыс. гривен помощи в условиях карантина.