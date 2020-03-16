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16 марта 2020, понедельник, 18:09 260
Президент 2020-03-16T18:11:37+02:00
Українські Новини
Больницы останавливают все операции. Разрешены только экстренные, - Зеленский

Больницы останавливают все операции. Разрешены только экстренные, - Зеленский

Таня Войтюк
Карантин, Видеообращение, Президент Украины, Владимир Зеленский, карантин в Украине, Карантин из-за коронавируса
Зеленский. Фото: Офис Президента
Зеленский. Фото: Офис Президента

Президент Владимир Зеленский просит Минздрав временно запретить плановые операции и осуществлять только неотложные меры.

Об этом он сообщил в ходе обращения к гражданам касательно противодействия коронавирусу, передают Українські Новини.

"Министерству здравоохранения временно запретить плановые мероприятия и плановые операции", - сказал он.

Президент также просит Минздрав разрешать больницам проводить только срочные и неотложные мероприятия.

Кроме этого, он поручил министерству максимально подготовить и перепрофилировать медицинские учреждения для приема и лечения больных коронавирусом, находящихся в тяжелом состоянии.

Также акционерное общество "Укрпочта" должно разработать схему доставки лекарств пожилым людям.

Как сообщали Українські Новини, в список ограничительных мер во время карантина входит также закрытие метрополитена и ограничение пассажирских перевозок в общественном транспорте.

Помимо этого пенсионерам должны выплатить по 1 тыс. гривен помощи в условиях карантина.

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