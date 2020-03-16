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16 марта 2020, понедельник, 13:38 2827
Общество 2020-03-16T13:40:15+02:00
Українські Новини
Черкассы закрываются на карантин. Работать будут только продмаги и аптеки

Черкассы закрываются на карантин. Работать будут только продмаги и аптеки

Елизавета Кесельман
Карантин, Черкассы, Коронавирус, Закрытие границ
Карантин. Фото: Информатор
Карантин. Фото: Информатор

В связи с пандемией коронавируса, власти стали массово ограничивать работу магазинов в городах Украины. Так, Киев с завтрашнего дня ограничивает въезд выезд в столицу. Тем временем, в Черкассах заявили, что закрывают все заведения кроме тех, что обеспечивают жизнедеятельность людей. Об этом передает vikka.ua.

Отмечается, что за данное решение проголосуют в 13: 30.

Так, не будут работать кинотеатры, музеи, тренажерные залы, рестораны, аттракционы и другие учреждения, кроме аптек и продуктовых магазинов. Ограничения распространяются на все учреждения, независимо от форм собственности. Городской голова Черкасс также рекомендует ограничить посещаемость храмов.

Как сообщали Українські Новини, в Одессе рекомендуют закрыть все заведения, кроме аптек и продуктовых магазинов.

Кроме того, Тернополь со вторника закроет все заведения, кроме продуктовых магазинов и аптек.

Также Львов с сегодняшнего дня закрывает все магазины. Работать будут только аптеки и продуктовые магазины.

Тем временем, на карантин также уходит Запорожье.

 

 

 

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