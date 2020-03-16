10 пассажиров - в маршрутку, 20 - в троллейбус и трамвай: Зеленский указал количество людей в транспорте

Президент Владимир Зеленский в своем обращениии просит Министерство инфраструктуры контролировать количество пассажиров, которые будут садиться в общественный транспорт, передают Українські новини.

Городские перевозки, по его словам, должны осуществляться до 10 лиц в такси и маршрутных такси, до 20 - в троллейбусах, автобусах, вагонах трамвая.

Как сообщали Українські Новини, в связи с карантином, который ввели по всей Украине из-за коронавируса, Верховная Рада намерена отменить пленарные недели с 17 по 20 марта и с 30 марта по 3 апреля 2020 года, заменив их на недели работы в комитетах.

А министр здравоохранения Илья Емец считает необходимым ограничить передвижение внутри страны из-за коронавируса COVID-19.

Также за сутки количество заразившихся коронавирусом по всему миру увеличилось на 10 996 случаев до 167 392. Количество летальных случаев увеличилось до 6 503 (670 за сутки).

Также Президент Владимир Зеленский обратился в Минфраструктуры с рекомендациями запретить с 12:00 18 марта работу метро и ж/д, авиа- и автобусное междугороднее пассажирское сообщение.

Как сообщали Українські Новини, мэрия Киева закрывает торговые центры, спортклубы и рестораны - будут работать лишь аптеки и продуктовые.