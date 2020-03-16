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16 березня 2020, понеділок, 16:26 28
Фінанси 2020-03-16T18:00:02+02:00
Українські Новини
Завтра офіційний курс гривні продовжить падіння. Курс валют на вівторок

Завтра офіційний курс гривні продовжить падіння. Курс валют на вівторок

Ярина Вацяк
Курс валют, Курс НБУ, курс долара, Офіційний курс, курс гривні до долара
Курс валют
Курс валют

В той час, як Нацбанк прогнозує зниження обсягу приватних грошових переказів в Україну на 0,5-1 млрд доларів, Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 17 березня, на 43,59 коп. до 26,5249 UAH/USD. 

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

В попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 16 березня, на 23,10 коп. до 26,0890 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, в той час, як НБУ вперше в 2020 році оголосив аукціон з продажу до 200 млн доларів на міжбанку 12 березня, регулятор у період з 10 по 13 березня продав на міжбанківському валютному ринку 981,6 млн доларів для стримування девальвації.

У понеділок, 16 березня, курс продажу готівкового долара підвищився в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 порівняно з 13 березня на 31,91 коп. до 26,9479 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 15,36 коп. до 26,0852 UAH/USD.

Тим часом на тлі різких стрибків світових цін на нафту, а також кризи, викликаного карантином через коронавірус, експерти спрогнозували сценарії на валютному ринку України, а також як ситуація вплине на комуналку і бензин.

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