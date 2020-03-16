Завтра офіційний курс гривні продовжить падіння. Курс валют на вівторок

В той час, як Нацбанк прогнозує зниження обсягу приватних грошових переказів в Україну на 0,5-1 млрд доларів, Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 17 березня, на 43,59 коп. до 26,5249 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

В попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 16 березня, на 23,10 коп. до 26,0890 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, в той час, як НБУ вперше в 2020 році оголосив аукціон з продажу до 200 млн доларів на міжбанку 12 березня, регулятор у період з 10 по 13 березня продав на міжбанківському валютному ринку 981,6 млн доларів для стримування девальвації.

У понеділок, 16 березня, курс продажу готівкового долара підвищився в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 порівняно з 13 березня на 31,91 коп. до 26,9479 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 15,36 коп. до 26,0852 UAH/USD.

Тим часом на тлі різких стрибків світових цін на нафту, а також кризи, викликаного карантином через коронавірус, експерти спрогнозували сценарії на валютному ринку України, а також як ситуація вплине на комуналку і бензин.