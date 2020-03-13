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13 марта 2020, пятница, 10:30 3570
Финансы 2020-03-13T10:30:46+02:00
Українські Новини
Доллар подорожал, а евро обвалился: курс валют в обменниках в пятницу, 13 марта

Доллар подорожал, а евро обвалился: курс валют в обменниках в пятницу, 13 марта

Надежда Комендантова
Валюта, Курс валют, курс доллара, Курс евро, курс валют сегодня
Курс валют.
Курс валют.

В пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 12 марта на 6,10 коп. до 26,6259 UAH/USD, курс покупки – повысился на 13,87 коп. до 25,9147 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро понизился на 13,93 коп. до 28,8209 UAH/EUR, курс продажи понизился на 37,04 коп. до 29,7588 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

  Доллар США Евро 10 российских рублей
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Средний 25,9147 26,6259 28,8209 29,7588 3,14 3,75
Максимальный 26,1000 26,9500 29,1000 30,2000 3,52 5,00
Минимальный 25,6500 26,3000 28,4000 29,3000 2,30 3,54

Как сообщали Українькі Новини, 10 марта после новостей о падении мировых рынков и цены на нефть межбанк открылся обвалом гривны

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Тем временем, НБУ впервые в 2020 объявил аукцион по продаже валюты. и рассказал, как будет обеззараживать банкноты.

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