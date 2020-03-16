НБУ продал почти миллиард долларов за четыре дня, чтобы удержать гривну от обвала

В то время, как НБУ впервые в 2020 году объявил аукцион по продаже до 200 млн долларов на межбанке 12 марта, регулятор в период со 10 по 13 марта продал на межбанковском валютном рынке 981,6 млн долларов для сдерживания девальвации.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

НБУ продал 39 млн долларов, используя Matching, 139,6 млн долларов – в ходе валютных аукционов и 803 млн долларов – по единому курсу.

С начала года по единому курсу куплено 793,5 млн долларов, а продано – 1 333,7 млн долларов.

Используя Matching, НБУ с начала года купил 438,5 млн долларов, а продал - 110,5 млн долларов.

Всего с начала года куплено 1 232 млн долларов, а продано – 1 583,8 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в 2018 году НБУ купил на межбанке 3 173,78 млн долларов, продал – 1 801,82 млн долларов.

НБУ 11 марта продал $350 млн на межбанке для сдерживания курса гривны, а 12 марта - $ 220 млн.

Тем временем, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина входит в финансово-экономический кризис.

Ранее эксперты заявили, что если НБУ девальвирует гривну до 27 - Украина легче переживет мировой финансовый кризис 2020.