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16 марта 2020, понедельник, 09:26 1889
Экономика 2020-03-16T09:27:17+02:00
Українські Новини
НБУ продал почти миллиард долларов за четыре дня, чтобы удержать гривну от обвала

НБУ продал почти миллиард долларов за четыре дня, чтобы удержать гривну от обвала

Надежда Комендантова
Курс гривны, НБУ, Девальвация, курс доллара, Девальвация гривни
Деньги. Фото: planetakartinok.net
Деньги. Фото: planetakartinok.net

В то время, как НБУ впервые в 2020 году объявил аукцион по продаже до 200 млн долларов на межбанке 12 марта, регулятор в период со 10 по 13 марта продал на межбанковском валютном рынке 981,6 млн долларов для сдерживания девальвации.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

НБУ продал 39 млн долларов, используя Matching, 139,6 млн долларов – в ходе валютных аукционов и 803 млн долларов – по единому курсу.

С начала года по единому курсу куплено 793,5 млн долларов, а продано – 1 333,7 млн долларов.

Используя Matching, НБУ с начала года купил 438,5 млн долларов, а продал - 110,5 млн долларов.

Всего с начала года куплено 1 232 млн долларов, а продано – 1 583,8 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в 2018 году НБУ купил на межбанке 3 173,78 млн долларов, продал – 1 801,82 млн долларов.

НБУ 11 марта продал $350 млн на межбанке для сдерживания курса гривны, а 12 марта - $ 220 млн.

Тем временем, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина входит в финансово-экономический кризис. 

Ранее эксперты заявили, что если НБУ девальвирует гривну до 27 - Украина легче переживет мировой финансовый кризис 2020.

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НБУ продал почти миллиард долларов за четыре дня, чтобы удержать гривну от обвала
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