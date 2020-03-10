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10 марта 2020, вторник, 15:36 22
Экономика 2020-03-10T15:41:05+02:00
Українські Новини
Обвал цен на нефть стал худшим за последние 29 лет

Обвал цен на нефть стал худшим за последние 29 лет

Ярина Вацяк
Нефть, ОПЕК, нефть Brent, мировые цены на нефть, Brent, цены на нефть
Нефть. Фото: fdlx.com
Нефть. Фото: fdlx.com

За сутки цены на мировые ценна нефть обвалились до рекордных значений. Нефтяные фьючерсы в ходе азиатских торгов рухнули почти на треть. Причиной обвала стало нежелание России дополнительно сокращать нефтедобычу и провал переговоров ОПЕК+. На мировых рынках нефти ситуацию характеризуют, как паническую. В то же врмя в АМКУ прогнозируют падение стоимости бензина из-за обвала цен на нефть.

Стоимость барреля майской нефти Brent 9 марта к 9:15 по Киеву составила $33, 95 (-25,01%). Баррель апрельской нефти WTI торговался по $30,20 (-26,84%). Предыдущие торги по эталонам завершились на уровне $45,27 и $41,28 соответственно, пишет Enkorr.

В ходе сегодняшних торгов цены на эталонные сорта нефти падали до уровней $31,27 (Brent) и $27,34 (WTI). Тем самым утренние минимальные цены вплотную приблизились к абсолютным минимумам 2010-х гг., которые были показаны в январе 2016 г. на пике падения нефтяных котировок.

Рекордный суточный обвал цен был вызван совокупностью двух медвежьих факторов: глобальным вирусным кризисом и провалом мартовского министерского саммита группы ОПЕК+, в которую входят страны ОПЕК и союзники картеля во главе с Россией.

Обвал цены на нефть на открытии биржи ICE в 2:00 по Киеву в понедельник стал худшим со дня начала операции "Буря в  пустыне" в 1991 году.

Отмечается, что 6 марта в Вене встреча группы ОПЕК+ закончилась не просто отсутствием договоренности, а полным разрывом альянса между Россией и ОПЕК во главе с Саудовской Аравией, который управлял мировыми ценами на нефть с 2017 года с помощью согласованных сокращений добычи. Камнем преткновения стало нежелание России соглашаться на предложенное Саудовской Аравией новое сокращение, которое должно было компенсировать снижение спроса на нефть из-за эпидемии коронавируса.

Уже через несколько часов после окончания переговоров в Вене саудовское правительство дало понять, что объявляет ценовую войну. Нефтяной монополии Saudi Aramco было указано установить рекордные за 20 лет скидки на $6–8 за баррель к отпускным ценам, в результате чего дисконт саудовской нефти к Brent превысил $10. Одновременно саудовские источники пообещали, что с 1 апреля, когда истекают прежние договоренности о сокращениях, страна начнет резко повышать добычу — с 9,7 млн до 10 баррелей в сутки, затем — до 11 млн, а в перспективе — и до 12 млн. Сокращение, на котором саудовцы настаивали на переговорах ОПЕК+, заставило бы их снизить добычу до 9 млн баррелей в сутки.

Совпадение сокращения спроса и резкого повышения добычи нефти — редчайший случай, нынешняя ситуация — самая "медвежья" на нефтяном рынке с начала 1930-х годов, сказал FT основатель консалтинговой Rapidan Energy Group Боб Макнелли.

Аналитики допускают, что своими агрессивными ценовыми действиями Саудовская Аравия хочет вынудить Россию вернуться за стол переговоров и в середине марта все-таки согласовать новое сокращение добычи.

Коронавирус COVID-19 перешел психологический уровень 100/100: по положению на вечер 8 марта ним было заражено более 100 тыс. человек в 100 государствах. На этом фоне в мире резко сократился спрос на пассажирские перевозки всеми видами транспорта и произошел обвал фондовых рынков. Во многих странах отменятся важные экономические и политические встречи, отраслевые ивенты, массовые спортивные и развлекательные мероприятия, пр.

Как сообщали Українські Новини, на фоне сообщений о коронавирусе мировые цены на нефть начали падать.

Тем временем, фондовые рынки рекордно обвалились впервые с 2008 года.

 

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