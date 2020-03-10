Обвал цен на нефть стал худшим за последние 29 лет

За сутки цены на мировые ценна нефть обвалились до рекордных значений. Нефтяные фьючерсы в ходе азиатских торгов рухнули почти на треть. Причиной обвала стало нежелание России дополнительно сокращать нефтедобычу и провал переговоров ОПЕК+. На мировых рынках нефти ситуацию характеризуют, как паническую. В то же врмя в АМКУ прогнозируют падение стоимости бензина из-за обвала цен на нефть.

Стоимость барреля майской нефти Brent 9 марта к 9:15 по Киеву составила $33, 95 (-25,01%). Баррель апрельской нефти WTI торговался по $30,20 (-26,84%). Предыдущие торги по эталонам завершились на уровне $45,27 и $41,28 соответственно, пишет Enkorr.

В ходе сегодняшних торгов цены на эталонные сорта нефти падали до уровней $31,27 (Brent) и $27,34 (WTI). Тем самым утренние минимальные цены вплотную приблизились к абсолютным минимумам 2010-х гг., которые были показаны в январе 2016 г. на пике падения нефтяных котировок.

Рекордный суточный обвал цен был вызван совокупностью двух медвежьих факторов: глобальным вирусным кризисом и провалом мартовского министерского саммита группы ОПЕК+, в которую входят страны ОПЕК и союзники картеля во главе с Россией.

Обвал цены на нефть на открытии биржи ICE в 2:00 по Киеву в понедельник стал худшим со дня начала операции "Буря в пустыне" в 1991 году.

Отмечается, что 6 марта в Вене встреча группы ОПЕК+ закончилась не просто отсутствием договоренности, а полным разрывом альянса между Россией и ОПЕК во главе с Саудовской Аравией, который управлял мировыми ценами на нефть с 2017 года с помощью согласованных сокращений добычи. Камнем преткновения стало нежелание России соглашаться на предложенное Саудовской Аравией новое сокращение, которое должно было компенсировать снижение спроса на нефть из-за эпидемии коронавируса.

Уже через несколько часов после окончания переговоров в Вене саудовское правительство дало понять, что объявляет ценовую войну. Нефтяной монополии Saudi Aramco было указано установить рекордные за 20 лет скидки на $6–8 за баррель к отпускным ценам, в результате чего дисконт саудовской нефти к Brent превысил $10. Одновременно саудовские источники пообещали, что с 1 апреля, когда истекают прежние договоренности о сокращениях, страна начнет резко повышать добычу — с 9,7 млн до 10 баррелей в сутки, затем — до 11 млн, а в перспективе — и до 12 млн. Сокращение, на котором саудовцы настаивали на переговорах ОПЕК+, заставило бы их снизить добычу до 9 млн баррелей в сутки.

Совпадение сокращения спроса и резкого повышения добычи нефти — редчайший случай, нынешняя ситуация — самая "медвежья" на нефтяном рынке с начала 1930-х годов, сказал FT основатель консалтинговой Rapidan Energy Group Боб Макнелли.

Аналитики допускают, что своими агрессивными ценовыми действиями Саудовская Аравия хочет вынудить Россию вернуться за стол переговоров и в середине марта все-таки согласовать новое сокращение добычи.

Коронавирус COVID-19 перешел психологический уровень 100/100: по положению на вечер 8 марта ним было заражено более 100 тыс. человек в 100 государствах. На этом фоне в мире резко сократился спрос на пассажирские перевозки всеми видами транспорта и произошел обвал фондовых рынков. Во многих странах отменятся важные экономические и политические встречи, отраслевые ивенты, массовые спортивные и развлекательные мероприятия, пр.

Как сообщали Українські Новини, на фоне сообщений о коронавирусе мировые цены на нефть начали падать.

Тем временем, фондовые рынки рекордно обвалились впервые с 2008 года.