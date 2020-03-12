Коронавирус и мировой кризис: что будет с курсом гривны, коммуналкой и ценами на бензин в Украине

На фоне резких скачков мировых цен нефть, а также кризиса, вызванного карантином из-за коронавируса, эксперты спрогнозировали сценарии на валютном рынке Украины, а также как ситуация повлияет на коммуналку и бензина.

Так, начало мирового кризиса уже отмечают часть аналитиков, другие констатируют: в новых обстоятельствах есть как недостатки, так и преимущества, говорится в материале Obozrevatel.

Что будет с курсом гривны?

Доллар будет дорожать. По оценке руководителя отдела аналитики Concorde Capital Александра Паращия, валюта может достичь отметки более 26 грн/$, но коридор в 26-27 грн/$ сохранится.

Аналитик Владимир Мазуренко добавляет: худшая ситуация будет в ближайшие несколько дней – паническая ситуация на рынке и ажиотажный спрос уже взвинтил цены на наличном рынке.

"Такая же ситуация была и при объявлении военного положения в Украине. Несколько недель доллар расшатывался, а потом курс стабилизировался уже в новом, более низком коридоре. Думаю, рынок отыграет новости и после будем видеть стабилизацию в коридоре от 25 грн/$", – рассказывает Мазуренко.

Может иметь месть и более критичная ситуация. Курс может перешагнуть отметку в 27 грн/$, при определенных условиях. А о них ниже.

"Такая же ситуация была и при объявлении военного положения в Украине. Несколько недель доллар расшатывался, а потом курс стабилизировался уже в новом, более низком коридоре. Думаю, рынок отыграет новости и после будем видеть стабилизацию в коридоре от 25 грн/$", – рассказывает Мазуренко.

Может иметь месть и более критичная ситуация. Курс может перешагнуть отметку в 27 грн/$, при определенных условиях. А о них ниже.

Это может отобразиться на темпах роста ВВП. Хуже будет расти экономика, меньше будут зарабатывать украинцы, вместе с долларом вырастет инфляция – это худший сценарий на ближайшие месяцы.

Здесь также можно предположить два сценария развития ситуации. Первый – мы останемся один на один со своими проблемами. Тогда из-за значительной девальвации могут возникнуть и следующие проблемы – невыполнение бюджета, низкая платежеспособность и т.д. Второй сценарий – нехватку валюту компенсирует МВФ, который в рамках программы может предоставить очередной валютный транш. Но для этого нужно вернуть активную фазу переговоров и выполнить взятые на себя обязательства (а там опять все те же реформы).

Что будет с коммуналкой?

А вот здесь есть и хорошие новости. Снижение цен на нефть приведет к более низкой стоимости газа. И если снижение стоимости газа на мировых рынках не съест девальвация, то уже в обозримом будущем стоимость газа может снизиться примерно на 10-15%, отмечает Комов.

Нефть также влияет и на цены на бензин, который Украина в первую очередь импортирует. И здесь вся та же проблема – если доллар не взлетит в цене.

Эксперт в сфере энергетики Леонид Косянчук рассказывает: бензин если и подешевеет, то только в июле. Сейчас все обсуждают майские фьючерсы (будущие цены) на нефть. И пока эти цифры отобразятся в цене нефтепродуктов и дойдут до Украины, пройдет несколько месяцев.

"Таким образом, если эта дешевая нефть поступит на перерабатывающие заводы в апреле-мае, то снижения цен на нефтепродукты следует ожидать никак не раньше июля месяца, и то – с большой долей оптимизма, так как там своя биржа, на которой котировки зависят не только от стоимости исходного сырья", – написал Косянчук.

В лучшем случае литр бензина может подешеветь на 2-3 гривни. Но это при условии, что гривня незначительно перейдет за отметку в 26 грн/$, рассказывает Комов.

Газ может снизиться в цене на 10-15%. Это в худшем случае позволит удерживать цены при девальвации гривни, а в лучшем – позволит пропорционально снизить и тарифы в платежках за газ, отопление и горячую воду. Итак, если газ на мировых рынках подешевеет на 15%, в Украине цены в лучшем случае снизятся на 10%, тогда тепло и горячую воду можно будет купить по цене на 7% ниже.

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк Украины понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 11 марта, на 39,20 коп. до 25,3135 UAH/USD. Таким образом, курс гривны вернулся к значениям сентября 2019 года. Тогда, по состоянию на 8 сентября курс НБУ составлял 25,3 UAH/USD.

10 марта Национальный банк продал 250 млн долларов на межбанке во вторник для сглаживания чрезмерных колебаний курса.

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