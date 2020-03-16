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16 марта 2020, понедельник, 06:20 15
Финансы 2020-03-16T06:20:01+02:00
Українські Новини
После выходных гривна продолжила свое скольжение вниз. Справочное значение курса от НБУ

После выходных гривна продолжила свое скольжение вниз. Справочное значение курса от НБУ

Кира Молчанова
Курс гривны, Курс валют, Курс НБУ, курс доллара, прогноз курса валют
Гривны и доллары. Фото: pixabay
Гривны и доллары. Фото: pixabay

Пока S&P Global Ratings прогнозирует рост ВВП Украины 2,5% при инфляции 4% и курсе гривны 25,3 UAH/USD на конец 2020 года, Национальный банк понизил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 16 марта, на 25,82 коп. до 26,0668 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 13-15 марта, на 22,85 коп. до 25,8086 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, в пятницу курс продажи наличного доллара понизился в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 по сравнению с 12 марта на 6,10 коп. до 26,6259 UAH/USD, курс покупки – повысился на 13,87 коп. до 25,9147 UAH/USD.

Тем временем, Национальный банк продал на межбанковском валютном рынке 220 млн долларов для сдерживания девальвации в четверг, 12 марта.

11 марта Национальный банк продал $350 млн на межбанке для сдерживания курса гривны.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина входит в финансово-экономический кризис. 

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