После выходных гривна продолжила свое скольжение вниз. Справочное значение курса от НБУ

Пока S&P Global Ratings прогнозирует рост ВВП Украины 2,5% при инфляции 4% и курсе гривны 25,3 UAH/USD на конец 2020 года, Национальный банк понизил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 16 марта, на 25,82 коп. до 26,0668 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 13-15 марта, на 22,85 коп. до 25,8086 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, в пятницу курс продажи наличного доллара понизился в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 по сравнению с 12 марта на 6,10 коп. до 26,6259 UAH/USD, курс покупки – повысился на 13,87 коп. до 25,9147 UAH/USD.

Тем временем, Национальный банк продал на межбанковском валютном рынке 220 млн долларов для сдерживания девальвации в четверг, 12 марта.

11 марта Национальный банк продал $350 млн на межбанке для сдерживания курса гривны.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина входит в финансово-экономический кризис.