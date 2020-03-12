НБУ впервые в 2020 объявил аукцион по продаже валюты

В то время, как инвестбанкиры спрогнозировали курс гривны, Национальный банк впервые в 2020 году объявил аукцион по продаже до 200 млн долларов на межбанке в четверг.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

НБУ объявил аукцион по продаже до 200 млн долларов в четверг.

Это первый аукцион в 2020 году.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 10:30.

Как сообщали Українські Новини, НБУ 10 и 11 марта в ходе интервенций на межбанке продал 0,6 млрд долларов для сдерживания девальвации гривны.

Национальный банк продал 350 млн долларов на межбанковском валютном рынке в среду для сдерживания девальвации гривны.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина входит в финансово-экономический кризис будучи гораздо крепче, чем это было во время кризиса в 2008 году, а также заяивл, что Украине осталось выполнить 2 условия Международного валютного фонда для дальнейшего продолжения сотрудничества.