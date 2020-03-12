подписаться на рассылку
25.7 26.5
28.9 30.05
˟
12 марта 2020, четверг, 09:43 371
Финансы 2020-03-12T09:46:15+02:00
Українські Новини
НБУ впервые в 2020 объявил аукцион по продаже валюты

НБУ впервые в 2020 объявил аукцион по продаже валюты

Сергей Жолобецкий
Курс гривны, НБУ, Валюта, Аукцион, Межбанк, Доллары, курс гривны аукцион
НБУ продолжает
НБУ продолжает "сжигать" резервы для сдерживания девальвации

В то время, как инвестбанкиры спрогнозировали курс гривны, Национальный банк впервые в 2020 году объявил аукцион по продаже до 200 млн долларов на межбанке в четверг.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

НБУ объявил аукцион по продаже до 200 млн долларов в четверг.

Это первый аукцион в 2020 году.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 10:30.

Как сообщали Українські Новини, НБУ 10 и 11 марта в ходе интервенций на межбанке продал 0,6 млрд долларов для сдерживания девальвации гривны.

Национальный банк продал 350 млн долларов на межбанковском валютном рынке в среду для сдерживания девальвации гривны.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина входит в финансово-экономический кризис будучи гораздо крепче, чем это было во время кризиса в 2008 году, а также заяивл, что Украине осталось выполнить 2 условия Международного валютного фонда для дальнейшего продолжения сотрудничества.

Больше новостей о: Курс гривны НБУ Валюта Аукцион Межбанк Доллары курс гривны аукцион

В Италии за сутки больше 2 тыс. новых зараженных коронавирусом. Данные на 12 марта
Трамп приостанавливает все рейсы из Европы в США из-за коронавируса
Новости
Курс доллара в обменниках взлетел на 80 копеек 10:00
Крупнейшая угледобывающая компания Ахметова в 2019 году увеличила прибыль до 6,7 млрд грн. 09:45 Документ
НБУ впервые в 2020 объявил аукцион по продаже валюты 09:43
В Украине ввели карантин: почему не стоит паниковать и опустошать полки магазинов 09:41
Том Хэнкс с женой заболели коронавирусом 09:39
больше новостей
Трудовой стаж можно удвоить: в ПФУ объяснили, на каких работах год считают за два 05:30 Инфографика
В Украине объявлен карантин до 3 апреля 13:47 Обновлено
Богдан впервые показал декларацию: квартира в Словакии, две Tesla и миллионы сбережений 13:36
В Италии 10 марта был самый смертоносный день из-за коронавируса. Данные на 11 марта 08:31
Капустные котлеты. Фото: povar.ru
Великий пост-2020: сочные весенние капустные котлеты 07:00
больше новостей
В Украине объявлен карантин до 3 апреля 13:47 Обновлено
Ахметов продает Западной Украине электроэнергию на 75% дороже, чем цены в соседней Словакии 10:20
Украинки из Винницы нацарапали свои имена на фреске Рафаэля в Ватикане 19:24
Украинские авиакомпании отменяют рейсы в страны с коронавирусом: список 23:23
Украина входит в финансово-экономический кризис, - Шмыгаль 20:35
больше новостей
Надбавки, премии и доплаты: кто из силовиков получил больше всего в январе
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok