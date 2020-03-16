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16 марта 2020, понедельник, 10:33 330
Финансы 2020-03-16T10:33:27+02:00
Українські Новини
Доллар и евро взлетели: курс валют в обменниках в начале недели

Доллар и евро взлетели: курс валют в обменниках в начале недели

Надежда Комендантова
Валюта, Курс валют, Обмен валют, курс доллара, Курс евро
Курс валют.
Курс валют.

В понедельник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 13 марта на 31,91 коп. до 26,9479 UAH/USD, курс покупки – повысился на 15,36 коп. до 26,0852 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро повысился на 7,41 коп. до 28,9291 UAH/EUR, курс продажи повысился на 21,64 коп. до 29,9894 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

  Доллар США Евро 10 российских рублей
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Средний 26,0852 26,9479 28,9291 29,9894 3,14 3,78
Максимальный 26,6500 27,6000 29,6000 30,9000 3,60 5,00
Минимальный 25,0500 26,6000 28,5000 29,6000 2,30 3,60

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