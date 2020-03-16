Доллар и евро взлетели: курс валют в обменниках в начале недели

В понедельник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 13 марта на 31,91 коп. до 26,9479 UAH/USD, курс покупки – повысился на 15,36 коп. до 26,0852 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро повысился на 7,41 коп. до 28,9291 UAH/EUR, курс продажи повысился на 21,64 коп. до 29,9894 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

Доллар США Евро 10 российских рублей Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний 26,0852 26,9479 28,9291 29,9894 3,14 3,78 Максимальный 26,6500 27,6000 29,6000 30,9000 3,60 5,00 Минимальный 25,0500 26,6000 28,5000 29,6000 2,30 3,60

Как сообщали Українські Новини, НБУ продал почти миллиард долларов за четыре дня, чтобы удержать гривну от обвала.

Ранее НБУ рассказал, как будет обеззараживать банкноты.

10 марта после новостей о падении мировых рынков и цены на нефть межбанк открылся обвалом гривны.