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  • НБУ оценил сокращение валюты от трудовых мигрантов из-за коронавируса
16 марта 2020, понедельник, 16:16 18
Экономика 2020-03-16T16:36:41+02:00
Українські Новини
НБУ оценил сокращение валюты от трудовых мигрантов из-за коронавируса

НБУ оценил сокращение валюты от трудовых мигрантов из-за коронавируса

Ярина Вацяк
НБУ, Коронавирус, денежные переводы, трудовые мигранты
Деньги
Деньги

Национальный банк прогнозирует снижение объема частных денежных переводов в Украину на 0,5-1 млрд долларов в 2020 году по сравнению с 2019 годом, когда объем частных денежных переводов в Украину составил $12 млрд.

Об этом говорится в сообщении НБУ в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

В прошлом году переводы заробитчан в Украину составили около 12 млрд долларов.

"Наши предварительные оценки показывают, что из-за коронавируса их объем уменьшится на сумму от 500 млн долларов до 1 млрд долларов. То есть поступления валюты в страну будут меньше", - говорится в нем.

Отмечается, что в то же время расходы украинцев на путешествия, а потому и отток валюты, также уменьшатся - на сумму около 1,5 млрд долларов.

Как сообщали Українські Новини, в 2019 больше всего денежных переводов от трудовых мигрантов поступило из Польши. 73,1% средств по официальным каналам в прошлом году поступили в долларах, 25,3% - в евро, остальные - в других валютах.

Тем временем, Приватбанк ввел прямые переводы в Азербайджан, после того, как изменил порядок продажи инвалюты через Приват24.

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