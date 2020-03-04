Зеленський завтра відвідає Нові Санжари, де евакуйованих з Китаю випишуть після карантину

Президент Володимир Зеленський відвідає Нові Санжари (Полтавська область) 5 березня, в день, коли завершиться обсервація громадян, евакуйованих з Китаю через спалах коронавірусу.

Про це Українським Новинам повідомило джерело в Офісі Президента.

"На завтра запланована поїздка Президента у Полтавську область, де, зокрема, він побуває в Нових Санжарах", - сказав співрозмовник агентства.

Більш детальну програму він не повідомив, пославшись на те, що вона поки остаточно не узгоджена.

Серед можливих об'єктів, які глава держави може відвідати під час візиту - Полтавська обласна лікарня.

У Нових Санжарах у четвер з медичного центру повинні бути виписані громадяни, які проходили там з 20 лютого двотижневу обсервацію після евакуації з китайського Уханя через поширення там коронавірусу.

Всього було евакуйовано 89 осіб.

Зі слів заступника міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, строк обсервації закінчується 5 березня о 12:00. "Завтра о 12:00 закінчується строк обсервації в Нових Санжарах", – сказав він.

З його слів, ні в кого з евакуйованих не було виявлено ознак захворювання, викликаного коронавірусом. Виконуючий обов'язки керівника Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я Ігор Кузин додав, що за результатами аналізу захворювання не виявлено ні в евакуйованих громадян, ні в персоналу, що обслуговує їх.

За останньою інформацією, всі вони здорові і ні в кого з них не було виявлено коронавірусної інфекціяї.

В зоні обсервації також добровільно перебуває міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька.

Водночас у середу, 4 березня, відбудеться засідання Верховної Ради, скликане Зеленським, для розгляду кадрових питань щодо Кабінету Міністрів.

За інформацією ЗМІ, при переформатуванні уряду Скалецька втратить свою посаду.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Зеленський записав відеозвернення через протести у Нових Санжарах після приїзду українців з Китаю. Зеленський назвав поведінку жителів Нових Санжар при розміщенні евакуйованих з Китаю громадян у медцентрі, розташованому в їх населеному пункті, такою що нагадує епоху Середньовіччя і свідчить про необхідність вчитися людяності та критичному мисленню.

Також Зєленський пообіцяв, що замовники і організатори масових заворушень у Нових Санжарах будуть встановлені та покарані.

20 лютого українців та іноземців, евакуйованих з китайського Уханя через епідемію коронавірусу, вирішили розмістити на карантин у медцентрі Національної гвардії "Нові Санжари" Полтавської області, проте місцеві жителі почали активно протестувати проти цього, в тому числі шляхом блокування доріг та кидання каміння в автобуси з евакуйованими. У результаті 9 поліцейських та 1 цивільний постраждали під час заворушень в Нових Санжарах, а правоохоронці затримали 24 людини.