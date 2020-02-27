Всі евакуйовані на обсервацію в Нові Санжари здорові, - Данілов

Після проведення аналізів на коронавірус виявилося, що всі 89 громадян, які знаходяться в обсервації в Нових Санжарах Полтавської області, здорові, молекулярно-генетичні дослідження не виявили коронавірус.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Ради національної безпеки і оборони (РНБО), передають Українські Новини.

"Жоден із 89 евакуйованих, які знаходяться на обсервації в селищі Нові Санжари Полтавської області, на сьогодні не хворий на коронавірус Covid-2019", - повідомляє секретар РНБО Олексій Данілов.

З його слів, молекулярно-генетичні дослідження біологічного матеріалу, які брали у евакуйованих, наразі не виявили коронавірус.

Першу партію біоматеріалу було передано літаком до Києва 22 лютого.

Наступний забір біологічного матеріалу в евакуйованих заплановано на неділю, 1 березня.

Як повідомляли Українські Новини, раніше в Нових Санжарах захворіла одна з евакуйованих, але у неї виявилася гастроентерологія.

Раніше Данілов заявив, що у евакуйованих з Уханя (Китай) і медичного персоналу у Нових Санжарах раз в три дні будуть брати біологічний матеріал для проведення молекулярно-генетичних досліджень для виявлення можливої наявності коронавіруса.

Тим часом слідом за дівчиною з собакою ще один українець попросив про евакуацію з Уханя.