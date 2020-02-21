Ми стадо чи нація? - Зеленський записав відеозвернення через ситуацію в Нових Санжарах

Президент України Володимир Зеленський записав відеозвернення у зв'язку з протестами у Нових Санжарах після приїзду українців з Китаю.

Відповідне відео з'явилося на сайті Офісу Президента, передають Українські Новини.

"В історії кожної нації бувають часи, коли їй доводиться здавати нелегкий іспит і відповідати на життєво важливі питання. Ми є або нас немає? Ми натовп або згуртований народ? Ми стадо чи нація? Ми жителі або громадяни? Неодноразово ми здавали цей іспит успішно. Історія з коронавірусом і поверненням наших громадян - це черговий іспит для нашого суспільства", - сказав Президент у відеозверненні, опублікованому на його сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

Президент подякував усім, хто брав участь в евакуації українців з китайського Уханя, в тому числі журналістів, представників Міністерства внутрішніх справ та Міністерства охорони здоров'я.

Зеленський зазначив, що українська держава змінює своє ставлення до громадян, щоб кожен українець знав, що рідна країна його не залишить.

"І не важливо, хто я - полонений моряк, політичний в'язень, активіст, який потрапив у підвали на окупованих територіях, молода дівчина з собачкою або будь-який звичайний чоловік, який опинився в епіцентрі коронавіруса - я українець, а значить, що моя держава мене не залишить", - сказав він.

Президент також сказав, що пам'ятає свою присягу відстоювати інтереси кожного українця.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський вважає, що реакція громадян на евакуацію українців з Уханя продемонструвала, що Україна - це Європа, але епохи Середньовіччя.

Також він особисто зателефонував дівчині, яка залишилася через собаку в Ухані.