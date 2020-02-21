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21 лютого 2020, пʼятниця, 11:10 29
Суспільство 2020-02-21T11:13:06+02:00
Українські Новини
Заворушення в Нових Санжарах: 23 затриманих відпустили, 5 правоохоронців госпіталізовані

Заворушення в Нових Санжарах: 23 затриманих відпустили, 5 правоохоронців госпіталізовані

Елизавета Драбкина
Евакуація українців, Ухань, Нові Санжари, Полтавська область
Нові Санжари. Фото:poltava.to
Нові Санжари. Фото:poltava.to

Поліція відпустила 23 затриманих внаслідок заворушень в Нових Санжарах Полтавської області, 5 правоохоронців госпіталізовані.

Про це Українським Новинам повідомив речник Головного управління Нацполіції в Полтавській області Юрій Сулаєв.

Всього правоохоронці затримали 24 людини, які порушили правопорядок у Нових Санжарах 20 лютого.

Сулаєв повідомив, що особистості затриманих встановлено, правоохоронці провели з ними необхідні слідчо-оперативні дії, зокрема вони були допитані.

1 особи поліція затримала на 72 години - необхідний час, за словами Сулаєва, для повідомлення про підозру та вирішення питання про запобіжний захід.

20 лютого 9 поліцейських та 1 цивільний постраждали під час заворушень.

5 правоохоронців були госпіталізовані, 4 надали необхідну медичну допомогу і відпустили додому.

Спікер Нацполіції в Полтавській області повідомив, що співробітники поліції отримали різні травми, зокрема поранення в область голови та носа.

Цивільного також оглянули, він відмовився від госпіталізації.

Як повідомляли Українські Новини, 20 лютого 9 поліцейських та 1 цивільний постраждали під час заворушень у Нових Санжарах, пов'язаних з розміщенням в медцентрі Нацгвардії евакуйованих з Уханя українців.

Правоохоронці затримали подозрюваного про в киданні каменів в автобус з евакуйованими з Уханя.

Раніше у Нових Санжарах Нацгвардія розчистила дороги від протестуючих проти ввезення евакуйованих з Уханя.

Крім того, міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька має намір провести 2 тижні в медичному центрі "Нові Санжари" разом з евакуйованими українцями.

Тим часом Китай вирішує питання розміщення трьох недопущених на евакуацію українців, температура яких нормалізувалася.

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