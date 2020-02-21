"Середньовіччя. Потрібен стартап з критичного мислення", - Зеленський про Нові Санжари

Президент Володимир Зеленський вважає, що реакція громадян на евакуацію українців з Уханя (Китай) через епідемію коронавірусу продемонструвала, що Україна - це Європа, але епохи Середньовіччя, і необхідно вчитися людяності, поваги один до одного та критичного мислення.

Про це він сказав під час нагородження переможців конкурсу на отримання грантів Українського фонду стартапів, передають Українські Новини.

"Чесно кажучи, ми весь час говоримо, що Україна - це Європа. Так от вчора, відверто скажу, в деяких епізодах здавалося, що ми Європа епохи Середньовіччя. На жаль. давайте не забувати, що ми всі з вами люди, а не... не хочу зараз підібрати неправильне слово. Я вірю, що в найближчому майбутньому у нас з'явиться дуже важливий і потрібний нашій країні і всьому світу стартап, який навчить деяких громадян людяності, поваги, єдності і критичного мислення", - сказав він.

Зеленський привітав громадян, що повернулися з китайського Уханя, побажав їм здоров'я та швидкого повернення додому до рідних і близьких.

Як повідомляли Українські Новини, спочатку МОЗ засекретив місця утримання евакуйованих з Китаю людей. Було відомо, що місцева влада відмовились поселити на карантин в Обухові евакуйованих з Китаю.

До прильоту літака з Китаю в Україну медики у Винниках Львівської області заблокували госпіталь, щоб їм не привезли коронавірус.

У свою чергу Тернопільський аеропорт відмовився прийняти літак з евакуйованими з Уханя. Також в Тернопільській області встановили блокпости проти приїзду евакуйованих з Китаю. Крім того, жителі Тернопільської області співали молебень проти коронавірусу в їхньому санаторії.

Коли стало відомо, що евакуйованих поселять на двотижневий карантин у санаторії в Нових Санжарах Полтавської області місцеві жителі протягом дня проводили активні протести. Під час заворушень постраждали 9 поліцейських та 1 цивільний, а правоохоронці затримали 24 людини. Що відбувалося в Нових Санжарах і яка там ситуація зараз читайте за посиланням.