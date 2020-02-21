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21 лютого 2020, пʼятниця, 21:34 7
Суспільство 2020-02-21T22:05:21+02:00
Українські Новини
Замовники і організатори заворушень у Нових Санжарах понесуть покарання, – Зеленський

Замовники і організатори заворушень у Нових Санжарах понесуть покарання, – Зеленський

Елизавета Кесельман
Президент Володимир Зеленський, Звернення Зеленського, Покарання, Евакуація українців з Китаю
Володимир Зеленський.Фото: АП
Володимир Зеленський.Фото: АП

Президент Володимир Зеленський пообіцяв, що замовники і організатори масових заворушень в Нових Санжарах (Полтавська область) понесуть покарання.

Про це він заявив у відеозверненні на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

Він зазначив, що деякі громадяни свідомо і навмисне сіяли серед людей паніку, а потім підбурювали до протесту проти розміщення евакуйованих з Китаю громадян в медцентрі "Нові Санжари" на обсервацію.

"Замовники і організатори понесуть відповідальність", - сказав Зеленський.

Президент зазначив, що відеокамери зафіксували винних в організації заворушень.

"Це відомі всьому світу "вірусологи" в спортивних костюмах, раніше помічені як "шановні аграрії", які виступають проти ринку землі. Всім режисерам-постановникам цього погорілого театру, який, напевно, готується до нових уявленням, я хочу сказати наступне: є моменти, коли ні інтересів влади чи опозиції, є інтереси України. В такі моменти їй потрібна не фейкова, а справжня солідарність", - сказав Володимир Зеленський.

Зеленський підкреслив, що час, коли можна було заробляти політичні бали, закінчилося.

Як повідомляли Українські Новини, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков вражений ситуацією з заворушеннями в Нових Санжарах Полтавської області, пов'язаними з розміщенням в медичному центрі цього населеного пункту евакуйованих з Уханя (Китай) українців.

Також підозрюваного у киданні каменів в автобус з евакуйованими з Уханя затримали.

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