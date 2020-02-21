Скалецькій дали власне приміщення в зоні обсервації в медцентрі "Нові Санжари"

Після оприлюднення інформації про те, що міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька покинула санаторій, на своїй сторінці у Facebook вона написала,що знаходиться в зоні обсервації у медичному центрі "Нові Санжари" у Полтавській області. Про це передають Українські Новини.

"Вчора до пізньої ночі разом з представниками всіх залучених міністерств і відомств перевіряли умови розміщення людей у "Нових Санжарах", забезпечення їх необхідними речами, дотримання санітарних норм і норм безпеки. Сьогодні ми погодили умови мого перебування і мене запустили в зону обсервації", - написала міністр.

Вона зазначила, що спілкується з екіпажем літака, що доставив українців і китайського Уханя.

"В даний час всі, хто перебуває тут, почувають себе добре. Людей регулярно обстежують, ознак ГРВІ не виявлено. Харчування три рази на день, його забезпечує кейтерінгова компанія", - підкреслила Скалецька.

Вона повідомила, що в медцентрі їй виділили окреме приміщення з урахуванням необхідності працювати і проводити постійні наради по скайпу і телефону.

Також міністр пообіцяла інформувати про ситуацію в медцентрі.

Як повідомляли Українські Новини, увечері 20 лютого автобуси з евакуйованими з Китаю українцями прибутку медичний центр "Нові Санжари" у Полтавській області.

Перед медцентром сталися сутички місцевих жителів з правоохоронцями.

Під час заворушень постраждали 9 поліцейських та 1 цивільна особа.