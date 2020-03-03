подписаться на рассылку
24.45 24.94
27.05 27.78
˟
  • Новости
  • Политика
  • Для вернувшихся из Китая украинцев 5 марта закончится карантин в Новых Санжарах
03 марта 2020, вторник, 15:38 492
Политика 2020-03-03T15:39:06+02:00
Українські Новини
Для вернувшихся из Китая украинцев 5 марта закончится карантин в Новых Санжарах

Для вернувшихся из Китая украинцев 5 марта закончится карантин в Новых Санжарах

Кира Молчанова
Полтавская область, Коронавирус в Китае, коронавирус в Украина, Новые Санжары
Новые Санжары. Фото: Facebook/МВД
Новые Санжары. Фото: Facebook/МВД

Пока коронавирус обнаружили в Черновцах, в Новых Санжарах Полтавской области заканчивается карантин для украинцев, вернувшихся из Китая, и их готовы отпустить 5 марта.

Об этом сообщает Правительственный портал со ссылкой на заместителя министра здравоохранения Виктора Ляшко.

"Все, кто находится в обсервации, как показали исследования, здоровы. Никаких симптомов острых респираторных заболеваний обнаружено еще не было. Уже в этот четверг, 5 марта, истекает срок обсервации и все они вернутся домой", — рассказал он.

По словам Ляшко, 3 февраля начало действовать распоряжение правительства, которое вводило ограничение эвакуированных людей из Уханя путем обсервации в течение 14 дней. В четверг в 12.00 его действие закончится.

Как сообщали Українські Новини, сейчас во всем мире 90 899 человек заражаны коронавирусом.

Украинцы отреагировали на появление первого заболевшего в стране шутками и фотожабами.

Пока же в Черновцах не планируют органичить передвижение людей и вводить карантин. Однако людей, которые контактировали с заболевшим жителям Черновцов, на карантин все же отправят.

Больше новостей о: Полтавская область Коронавирус в Китае коронавирус в Украина Новые Санжары

Коронавирус добрался до Украины. Данные о распрост...
Мне стыдно за свои матюки, а не за то, что бросала...
Полиция готовит подозрения участникам беспорядков ...
В Украине зафиксировали первый случай коронавируса...
Симптомы коронавируса у заразившегося украинца появились через неделю
Гончарук разрешил главам госкомпаний получать зарплату больше, чем у Трампа
Новости
Олимпиаде 2020 быть. МОК подтвердил проведение игор в Токио, несмотря на распространение коронавируса 17:40
В школах и детсадах Киева детям будут измерять температуру каждое утро 17:33
Снятие с выборов кандидата от "Слуги народа" в 179 округе – это попытка власти сохранить лицо, – эксперт 17:32
На содержание каждой коровы планируют выделять по 5 тыс. гривен 17:27
В Украине впервые могут ограничить использование воды из-за аномальной зимы 17:23
больше новостей
Низкое качество продукции и махинации Жеваго привели КрАЗ к банкротству, – СМИ 17:10
В феврале Налоговая собрала на 2,5 млрд гривен больше, чем планировала 16:47
Коронавирус. Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia
Соцсети иронизируют над коронавирусом в Украине 12:23
МВД получило материалы по возможно незаконной слежке в Украине за должностными лицами США 12:00
В Китае каждый день проводят дезинфекцию. Фото: Синьхуа
Коронавирус добрался до Украины. Данные о распространении вируса на 3 марта 14:09 Карта
больше новостей
Низкое качество продукции и махинации Жеваго привели КрАЗ к банкротству, – СМИ 17:10
НАБУ закрыло дело о декларировании недостоверной информации Гонтаревой 15:38
Коронавирус. Фото: Рixabay
В Украине зафиксировали первый случай коронавируса 11:34 Дополнено
Решения об индексации пенсий еще нет, - Гончарук 11:38
Изъятые наркотики и сырье для их изготовления. Фото: пресс-служба Национальной полиции в Киеве
Полиция изъяла 300 кг наркотиков на 110 млн гривен в Киеве 15:07
больше новостей
В Черновцах из-за больного коронавирусом на карантин отправили 35 человек, - СМИ
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok