Для вернувшихся из Китая украинцев 5 марта закончится карантин в Новых Санжарах

Пока коронавирус обнаружили в Черновцах, в Новых Санжарах Полтавской области заканчивается карантин для украинцев, вернувшихся из Китая, и их готовы отпустить 5 марта.

Об этом сообщает Правительственный портал со ссылкой на заместителя министра здравоохранения Виктора Ляшко.

"Все, кто находится в обсервации, как показали исследования, здоровы. Никаких симптомов острых респираторных заболеваний обнаружено еще не было. Уже в этот четверг, 5 марта, истекает срок обсервации и все они вернутся домой", — рассказал он.

По словам Ляшко, 3 февраля начало действовать распоряжение правительства, которое вводило ограничение эвакуированных людей из Уханя путем обсервации в течение 14 дней. В четверг в 12.00 его действие закончится.

Как сообщали Українські Новини, сейчас во всем мире 90 899 человек заражаны коронавирусом.

Украинцы отреагировали на появление первого заболевшего в стране шутками и фотожабами.

Пока же в Черновцах не планируют органичить передвижение людей и вводить карантин. Однако людей, которые контактировали с заболевшим жителям Черновцов, на карантин все же отправят.